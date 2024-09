Našli ji na ulici v Nýrsku, vyhublou a se zánětem. Vše nasvědčuje tomu, že fenka pojmenovaná Anuška utekla z nějaké zemědělské usedlosti, kde s ní nezacházeli právě nejlépe. Teď je v klatovském útulku pro zatoulané a opuštěné psy a vyhlíží nové páníčky. Ale pozor, je to velmi zdatná útěkářka, umí přeskočit plot i otevřít dveře.

„Anuška byla nalezena 2. srpna 2024 v Nýrsku. Jde o zhruba čtyřletou fenku, křížence německého ovčáka. Myslím, že utekla. Přišla k nám se zánětem močového měchýře. Nejspíše byla někde u dobytka, protože z ní šlo zrní, šrot, prostě věci, kterými se krmí drůbež a podobně. Byla vyhublá, ale že by byla týraná, to nejspíše ne. Byla bez čipu, takže se majitel nedal najít, nikdo se o ni nepřihlásil,“ řekla Deníku vedoucí útulku Miloslava Šeflová.

Anuška by si mohla zahrát v seriálu Útěk z vězení. Je to totiž velmi dobrá útěkářka a je na ni nutné dávat pozor. Dokáže vysoko vyskočit, není pro ni problém překonat nižší plot, umí si i otevřít dveře, ať už se otevírají dovnitř nebo ven, což reportérovi Deníku opakovaně předvedla.

„Ještě je třeba upozornit, že je to jedináček, jde po jiných psech. Je mazlivá, ale nemá ráda vynucený fyzický kontakt. Zřejmě nemá z minula dobré zkušenosti. Je to takový samorost, poslušnost není právě její předností,“ popsala Šeflová fenku Anušku, která na rozdíl od mnoha jiných psů není příliš úplatná, ani piškoty ji moc nelákají. Ale s buřtem u ní uspějete.

Ideální by pro ni byli starší lidé, kteří mají domek se zahrádkou a nejsou tam děti. Určitě nemůže jít do paneláku. Pokud byste ji chtěli domů, je třeba, abyste se několikrát vydali do útulku, kde se s ní seznámíte, půjdete s ní na procházku, nejprve v doprovodu, pak sami. A pak, pokud bude vše v pořádku, může jít. „Fenka má veškeré očkování, čipování atd.,“ vysvětlila Šeflová. Zájemci se jí mohou ozvat přes telefon nebo přijít osobně, dopoledne je v útulku každý den. I když není pracovní doba, nikoho nevyhodí. Je možné se domluvit třeba na víkendových návštěvách. (ki)