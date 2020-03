Hlavní budova Správy NP Šumava ve Vimperku, budova Správy CHKO v Horní Plané a v Sušici, ale i všechny budovy Územních pracovišť a ubytovny jsou v reakci na rozhodnutí vlády od 16. března až do odvolání pro veřejnost uzavřeny. Jen odbory státní správy NP Šumava a správy CHKO Šumava budou omezeně přístupné pro ta nejdůležitější jednání, a to pouze ve středu v době od 14 do 17 hodin. Je však nutností předem si domluvit schůzku telefonicky u vedoucích odborů.

„Přesto velmi prosíme, aby veřejnost zvážila potřebnost případných žádostí a co nejvíce využívala telefonické nebo elektronické komunikace s našimi úředníky. Chod úřadu jako takového však přerušen není a všechny započaté správní úkony, včetně lhůt probíhají standardně,“ vysvětlil mluvčí NP Šumava Jan Dvořák. „Zároveň jsme uzavřeli všechny naše ubytovny a pozastavili jsme rezervační systém pro ubytování do konce dubna letošního roku. Omezili jsme veškerá interní jednání a porady v budovách Správy. U těch zaměstnanců, u kterých to povaha jejich práce umožňuje, jsme nařídili práci z domova. Pochopitelně jsou zrušeny všechny plánované programy pro veřejnost,“ dodal.

Strážci se ale na území národního parku a CHKO Šumava budou pohybovat bez omezení a budou vykonávat svoji informační a strážní činnost. Hasičská jednotka sdružená s obecními jednotkami obcí je také zcela funkční a rovněž práce v lesích nijak omezovány nebudou.

„V současnosti dokončujeme uzavírání rámcových smluv na práce v lesích s přihlášenými dodavateli. To by mělo být hotové do konce tohoto týdne, nejpozději však v týdnu příštím. Následně budou územní pracoviště NP Šumava vyhlašovat jednotlivé minitendry, které poběží standardně. To vše se děje elektronicky, jen podpisy jednotlivých smluv budeme řešit dle aktuální situace a na základě individuálních domluv s dodavateli,“ sdělil náměstek ředitele Správy NP Šumava Jan Kozel.

Online reportáž

Stále platí uzavření všech informačních a návštěvnických center Národního parku Šumava a to včetně výběhů s jeleny, rysy a vlky. Blížící se termín spuštění registrace na splouvání Teplé Vltavy 1. dubna zatím zůstává v platnosti. „Jde totiž pouze o elektronickou registraci s tím, že první den splouvání je plánován, jako každý rok, až na 1. května. Podobně je to i s přípravou programu Průvodci divočinou, v současnosti připravujeme letošní podobu průvodcovaných vycházek do šumavské divočiny a registrace by měla být spuštěna v polovině května,“ řekl Dvořák.

Veškeré informace, omezení, ale i kontakty jsou k dispozici na oficiálním webu Správy Národního parku Šumava www.npsumava.cz