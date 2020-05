„Z důvodu stabilizace poptávky samoplátců o testy na onemocnění Covid-19 upravujeme časy provozu objednací linky, kde odebíráme jeden telefon, a odběrového místa. Nové časy platí i pro indikované krajskou hygienickou stanicí,“ sdělil mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška.

Telefonické objednání vyšetření je možné denně od 9 do 12 hodin. Odběrové místo je v provozu denně od 8 do 11 hodin, v pátek od 8 do 12 hodin.

Na Klatovsku se epidemiologická situace zlepšuje, proto budou zmírněna i režimová opatření, zejména týkající se plošné dekontaminace. „Na Klatovsku je situace lepší, proto jsme se dohodli, že od dnešního dne si starostové zvolí, kde je stále nutné v dekontaminaci pokračovat. Oni znají situaci ve svých městech nejlépe,“ uvedl v pondělí hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard při jednání starostů.

Nadále je však potřeba dodržovat zvýšená hygienická opatření v obchodech a nákupních centrech, používat rukavice a dezinfekci.