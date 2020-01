V Klatovech mají dva kurzy, jeden od 17 a druhý od 20 hodin. „V prvním kurzu máme 30 párů a ve druhém, kde byl velký přetlak, máme 44 párů. Naše kurzy navštěvují nejen mladí z Klatov, ale dojíždějí sem i z širokého okolí. Jsem ráda, že zde zájem přetrvává. Je pak vidět i na plesech, kdo je absolventem tanečních. Domnívám se, že pro mladé lidi je pak i jednodušší vstup na plesy a do společenského života,“ uvedla ředitelka Městského kulturního střediska Klatovy Věra Schmidová.

Tanečníci a tanečnice se během lekcí naučí různé druhy tanců, které využijí na plesech, ale i tanečních zábavách. „Budou umět deset základních tanců jako je například waltz, tango, valčík a rychlý a pomalý foxtrot, v latině je oblíbená cha cha, jive, nechybí polka, vloženou tam máme i sambu a rumbu. Někdo říká, že si na ně na zábavě nezatančí, ale já myslím, že ano, sambu třeba na Lady Carneval od Karla Gotta, rumba je na každou pomalou písničku, kde se zpívá třeba lásce,“ uvedl taneční mistr Evžen Krejčík s tím, že se dále naučí i blues, mazurku, kankán a podobně, celkem to bude 23 tanců.

Ne všude je ale zájem se je naučit. „Dalo by se říci, že zájem zůstává na menších městech, na velkých už to ale opadává, což říkají například Pražáci. Ve velkých městech mají asi mladí jiné aktivity, takže jdou taneční do pozadí. Doufáme ale, že nezaniknou,“ dodal Krejčík.

V Klatovech mohou své taneční dovednosti dohánět i dospělí. Ty učí taneční kroky Jiří Hájek s partnerkou. Je kurz pro začátečníky, ale i pokročilé a mírně pokročilé. Chystají se i tématické večery. „Naznačil, že bude i salsa. Moc se na to těším, i když bohužel svého partnera k tanci nepřesvědčím,“ uvedla s úsměvem Schmidová.