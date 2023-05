Náměstí v Klatovech bylo v pátek plné vojenské techniky, jelikož v tento den si tamní obyvatelé připomínají výročí osvobození americkou armádou, které se odehrálo před 78 lety. Tentokrát měly oslavy velmi hojnou účast.

Oslavy osvobození v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

Celé náměstí bylo zaplněno různými vojenskými auty, která neunikla pozornosti mnoha Klatovanů. Nechyběl rovněž slavnostní akt u radnice, kde kromě starosty města Rudolfa Salvetra promluvil také zástupce americké ambasády a ministr kultury Martin Baxa. Aktu v Klatovech se zúčastnil také zástupce německé ambasády. Hojná účast byla rovněž z řad zástupců Plzeňského kraje, armády, policie, spolků i škol.

Den 5. květen 1945 je nejvýznamnější den v novodobé historii města. „Ten den znamenal obrovskou úlevu pro naše předky, kteří procházeli městem, kteří zde strávili své životy, a koneckonců odrazový můstek pro nás všechny, kteří máme to štěstí, že žijeme dnes v míru. Velmi si vážím toho, kolik se nás dnes sešlo na šumavském Zhůří i na klatovském náměstí. Svědčí to o tom, že lidská paměť se snadno nevymaže a že možná více než jindy si v této době uvědomujeme, jak velkou cenu svoboda a život v míru pro nás mají,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Zdroj: Daniela Loudová

„Oslavili jsme 78. výročí osvobození Klatov, zaznělo zde mnoho hezkých slov, která připomínala tehdejší dobu, a mně celou tu chvíli, co jsem poslouchal proslovy, běželo hlavou, že to tehdy musel být bezpochyby krásný den, že lidé měli pocit, že se mohou nadechnout do nové budoucnosti. Ale jsem si téměř jist, že zároveň za sebou viděli to, co prožili, těch šest let nacistické okupace, druhou světovou válku, a mnozí z nich, přestože se chtěli radovat, tak ve svých srdcích a ve svých vzpomínkách měli ty, kteří se nedožili konce války, a mysleli určitě i na ty, kteří v té chvíli ještě doma nebyli,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust, který dodal i jedno přání: „Já myslím, že každá taková těžká situace, životní zkouška, s sebou nese obrovský zmatek, obrovské utrpení a my bychom měli dělat vše pro to, aby se podobné situace neopakovaly. Tak doufejme, že se nám podaří se v Evropě domluvit a konflikt na Ukrajině, který zde byl zmiňován, brzo skončí.“