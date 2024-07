Na HD festu byly k vidění výrobky od řemeslníků z Pošumaví a Šumavy. Děti nejvíce zaujaly bubliny, které si mohly tvořit samy a pak si případně zakoupit i přípravek na jeho tvorbu. Ale na festu toho bylo mnohem mnohem více, například náramky štěstí, kabelky, fotoobrazy, náušnice, svíčky, hodiny, obrazy, keramika, čelenky, květiny, ale prezentovala se i farma konopí. Ti, co chtěli potěšit své jazýčky, ochutnali sushi, kávu, sladké dobroty, které svým vzhledem přímo sváděly ke snězení. Nechyběly ale ani skleněnky, sirupy a marmelády, pochoutky z řepy či cider.

Nabídka byla bohatá a návštěvníci si to nenechali ujít, i když pražilo slunce. K procházení i posezení jim zahrály kapely, kterých se na pódiu během dne vystřídalo hned několik. "Je to tady fajn, je vidět, že máme na Šumavě spoustu šikovných lidí a různými originálními nápady. Je to fajn, že se nespoléháme jen na obchody a máme na výběr i v podstatě z domácí výroby a rozdíl kvality je obrovský, to se nedá ani srovnávat. Domácí je domácí. A řemeslníci mají také šikovné ruce, mně osobně se hodně líbily ty hodiny a šperky, to vypadá moc hezky," uvedla návštěvnice Sabina Sojková.