FOTO: Náměstí prověřil svatomartinský jarmark

Horažďovice – Poprvé po třech letech na opraveném Mírovém náměstí v Horažďovicích mohli v sobotu uspořádat tamní tradiční řemeslný jarmark, tentokrát svatomartinský.

V zámku, kde se trhy konaly v uplynulých třech letech, zůstala část doprovodného programu, například výtvarné dílny nebo tradiční vystoupení dětských pěveckých sborů Poupata a Kvítek v divadelním sále muzea. Podle starosty Horažďovic Michaela Formana byl první trh po opravě náměstí úspěchem. „Plno lidí a ještě je prostor. V atriu zámku byly trhy samozřejmě takové zhuštěnější, ale na náměstí je prostor obrovský a krásně využitý. Myslím, že to mluví samo za sebe, jak náměstí bude fungovat,“ byl spokojený Forman. Trhy na horažďovické náměstí patří i historiky. „Stačí se podívat na fotografie z let 1910 nebo 1920, byla to plocha, jako je nyní. Teď je to na obchodnících a na nás, abychom jim pomohli náměstí oživit. Trhy chceme dělat aspoň jednou týdně, k tomu to náměstí má sloužit,“ nastínil starosta.