Počty nakažených covidem v posledních týdnech opět stoupají. Ve Fakultní nemocnici (FN) v Plzni, největším zdravotnickém zařízení v kraji, se to ale zatím zásadně neprojevuje. Deníku to řekl ředitel FN Václav Šimánek.

„V současné době máme hospitalizováno kolem čtyřiceti pacientů, což je číslo, které je únosné,“ informoval ředitel. Podle něj se lidé chovají zodpovědně. „Předchozí vlny nás všechny vyškolily. Lidé se očkují a už je vytvořena kolektivní imunita. Nedá se odhadnout, jaká situace bude na podzim. Nicméně si myslím, že už nás taková tsunami nečeká,“ okomentoval Šimánek.

Respirátor na návštěvu

FN navíc příchozím doporučila nošení respirátorů. „Je to zapotřebí zejména u návštěv na intenzivní péči a onkologii. Lidé doporučení dodržují, s agresivními reakcemi jsme se ještě nesetkali,“ sdělil ředitel.

Festival Finále v Plzni přinese premiéry i účast filmových hvězd

Dle údajů Krajské hygienické stanice v Plzni je v kraji momentálně 2948 nakažených. V úterý 20. září zaznamenali hygienici celkem 320 nových případů.

FN začala 8. září proti covidu očkovat inovovanou látkou Comirnaty od firmy Pfizer. Denně si pro novou vakcínu do očkovacího centra FN přijde kolem 150 lidí. „Valná většina jsou senioři, nemocní lidé a další ohrožené skupiny. Pacientům na onkologii a po transplantacích nabízíme modifikovanou vakcínu v rámci jednotlivých poraden,“ uvedl ředitel s tím, že inovovanou látku doporučuje primárně právě ohroženým skupinám. „Nežádoucí účinky jsme zatím nezaznamenali,“ poznamenal.

Mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová informovala, že nová vakcína obsahuje antigen nejen proti původnímu kmeni SARS-CoV-2, ale také proti variantě Omikron BA.1. „Určena je pro zájemce o 3. a 4. dávku očkování, kteří jsou zároveň starší 12 let. Registrovat se mohou na stránkách ministerstva zdravotnictví, prostřednictvím rezervačního formuláře FN Plzeň nebo telefonicky v očkovacím centru FN Plzeň,“ popsala Levorová. Očkovací centrum se nachází v bývalé vojenské nemocnici. Provozní doba je ve všední dny od 7 hodin do 11.30 a od 13.00 do 15.00 hodin.

Stodská nemocnice má nové oddělení následné péče