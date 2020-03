S Daliborem Sedláčkem, přednostou Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice (FN) Plzeň, si Deník ve čtvrtek povídal například o připravenosti kliniky na pacienty s koronavirem nebo jak by měl člověk postupovat v případě podezření na toto onemocnění.

Jaký je aktuální stav pacienta s koronavirem, který leží na infekční klinice v Plzni?

Pacient je v dobrém stavu. Nemá teplotu, mírně pokašlává. Uvažujeme, že ho brzy propustíme domů do karantény. V jeho případě se jednalo o minimální klinický nález. Až 80 procent osob nakažených koronavirem má velmi lehký průběh onemocnění a příznaky se u nich na počátku kolikrát ani nepoznají. Zopakuji, že mezi ně patří dušnost, horečky nad 38 °C, suchý kašel, bolest hlavy, kloubů a svalů.

Jsou známy všechny osoby, se kterými přišel infikovaný muž do styku?

Pacient byl po celou dobu v kontaktu jen se svojí rodinou, k jinému kontaktu na našem území nedošlo. Poté, co ho z infekční kliniky pustíme, bude v karanténě.

Léčí se ještě někdo na infekční klinice v Plzni s podezřením na tuto nákazu?

V této chvílí ne. Do 11. března přišlo na kliniku s podezřením na nákazu 163 osob. Za středu 11. března požadovalo vyšetření 15 lidí. Za čtvrtek zatím neznám přesná čísla. Koronavirus lze v řadě případů prokázat už od pátého dne po nakažení.

Jak má člověk postupovat, pokud má podezření na onemocnění koronavirem?

V prvé řadě by měl volat číslo 112. Následně je přepojen na hygienika, kterému vysvětlí, kde byl a jaké má potíže. Ten rozhodne, zda k němu pošle zdravotnickou záchrannou službu se zdravotní sestrou, která dané osobě provede odběr materiálu. Pokud je člověk v dobrém stavu, nechají ho zdravotníci doma 14 dní a odvezou odebraný materiál na infekční kliniku. Odtud materiál odešleme do Prahy do referenční laboratoře na vyšetření. Od pondělí bude možné provádět toto vyšetření i na plzeňském ústavu mikrobiologie.

Jak probíhá péče o pacienta nakaženého koronavirem?

Je v izolaci a chodí za ním sestra oblečená do ochranného oděvu, aby se nenakazila. Donáší mu potravu a pití a měří mu několikrát denně tlak a teplotu. Pacient u nás leží jen po nejnutnější dobu, tedy do chvíle, než máme dokončenou diagnostiku. Pokud je jeho stav dobrý, jde domů do karantény. Jestliže by vyžadoval intenzivnější péči, musel by být převezen na Kliniku pneumologie a ftizeologie FN Plzeň. Středně těžká onemocnění budou léčena na infekční klinice.

Jaké přístroje a pomůcky mají lékaři na infekční klinice k dispozici?

Výbavu máme velmi dobrou. K dispozici jsou zde veškeré ochranné pomůcky ústenky, pláště, štíty, rukavice, návleky, kryty na hlavu a další. Také jsme vybaveni mj. tonometry, přístroji na pulsní oxymetrii, monitory, EKG či mobilním rentgenem.

Kolik pacientů může být v nemocnici hospitalizováno s koronavirem?

Na naší klinice máme 10 lůžek a od pátku 13. března bude uvolněno geriatrické oddělení s dalšími 20 lůžky. Nemocnice je na nápor připravena dobře, je třeba být připraven i, jak se říká, na „to nejhorší“. Máme k dispozici ještě celá jeden pavilon, ve kterém je zhruba 50 lůžek. Uvolněny budou také jednotky intenzivní péče.

Je podle vás panika kolem koronaviru přemrštěná?

Panika byla hlavně na počátku, teď se to zklidňuje. Onemocnění se nesmí podcenit. Potíž je především u starších, chronicky nemocných lidí a u osob s porušenou imunitou. Až čtyři procenta osob z celkového počtu nemocných mohou zemřít. Já dodržuji preventivní opatření v tom smyslu, že si, stejně jako všichni v nemocnici, stále myji ruce. Nevyhledávám divadla či kina, ale ta už jsou stejně zavřená. Ústenku venku nenosím, jen na pracovišti.

Chtěl byste ještě něco doplnit k aktuální situaci?

Máme opravdu hodně zbytečných telefonátů od lidí, kterým nic není. Náš personál to velmi zatěžuje, velkou část pracovní doby jen visí na telefonu. Pokud se člověk vrátil v posledních dnech z Itálie nebo z jiných rizikových oblastí a nic mu není, zůstává doma, kontaktuje praktického lékaře a nechá si vystavit čtrnáctidenní karanténu. Po tuto dobu by si měl dvakrát denně měřit teplotu. Pokud by mu teplota začala narůstat a objevily by se u něj první příznaky, tak v té chvíli volá číslo 112.