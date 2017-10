Nájemce „kulturáku“ hledají marně

Klatovsko – Už pět měsíců shánějí provozovatele kulturního domu s hostincem v Chanovicích.

Pro život obce se zhruba sedmi sty obyvateli je to velký problém. V dalších obcích už snahu pronajmout kulturní dům vzdali.

Chanovičtí svůj „kulturák“ využívali hojně. „Nemůžeme pořádat akce, na které jsme zvyklí.

Besedy, plesy a spolkové zábavy, divadelní představení, kulturní dům potřebujeme třeba i na zakončení pochodu se stovkami účastníků nebo cyklovyjížďky,“ posteskl si starosta Chanovic Petr Klásek.

Za problémy se sháněním nájemce vesnického „kulturáku“ stojí podle něj stále další a další „výmysly“, kterými stát komplikuje život živnostníkům. „Ať už jsou to daňová hlášení, tlak na to, aby se pokud možno všichni stali plátci DPH, což ale znamená složitější účetní záležitosti, do toho problematika EET. S elektronickou evidencí tržeb souvisí i problém najít pak při akcích dobrovolníky a brigádníky, aby pomohli třeba čepovat na sále. Velkým problémem je i zákaz kouření. Přes léto seděli ve vesnických hostincích všichni venku, uvnitř nebyl nikdo a všichni se teď obávají, co bude přes zimu. Pak tu máme zvýšení poplatků za provoz rádia a televize.

Všechny tyto věci, které přicházejí ze strany státu, provoz vesnických hostinců i kulturních domů velice komplikují,“ shrnul Klásek.

NÁJEMCE UŽ NESHÁNĚLI

Zhruba poloviční oproti Chanovicím je Myslív, kde poslední nájemce kulturního domu skončil před několika lety. „Vydržel dva roky a skončil. Dalšího už jsme ani nesháněli, věděli jsme, že to nemá smysl. Máme problém, aby se udržel jeden hostinec, který ve vsi funguje,“ konstatovala starostka Myslíva Marie Pícková s tím, že kulturní dům otevírají Myslívští pouze na zhruba dvacet akcí ročně. „Na zajištění provozu při akcích máme smlouvu s jedním pohostinstvím, jinak je kulturní dům zavřený,“ dodala Pícková.

Ve Strašíně, který má ještě zhruba o stovku méně obyvatel než Myslív, jsou na tom s kulturním domem podobně. „Kulturní dům provozuje obec, která tam pořádá akce nebo jej pro pořádání akcí pronajímá,“ uvedl starosta Strašína Jan Helíšek. „Nicméně využíván je hojně, každý rok máme čtyři bály, hrajeme divadlo, buď náš ochotnický soubor Kollár nebo hostující divadla, konají se tam valné hromady hasičů, turnaje ve stolním tenise i jej třeba pronajímáme pro pořádání narozeninových oslav,“ vyjmenoval.

Nájemce, který by kulturní dům provozoval, podobně jako v Myslívě Strašínští ani hledat nezkoušeli. „Hned vedle kulturního domu je k nájmu hospůdka, nájemci se tam střídali a teď o ni nikdo nemá zájem. Takže hledat nájemce pro kulturní dům by ani nemělo smysl,“ vysvětlil Helíšek.