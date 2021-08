„Každý kukuřičný labyrint má svůj specifický tvar a jedinečné plány cest, takže je možné navštívit jich víc. V celém Česku je bludišť z kukuřice celkem 11, přičemž každé z nich má více okruhů. Člověk si tedy sám zvolí, jestli chce kratší nebo delší zábavu. Před každým labyrintem se navíc nachází mapa jeho spletitých cest, takže návštěvníci dopředu ví, jak vypadá,“ vysvětluje koordinátor bludišť Antonín Tůma a dodává, že bludiště jsou různě velká s rozlohou od 1 do 5,8 hektaru. „Pro představu jsou tedy ještě větší než klasické fotbalové hřiště. Do všech labyrintů mohou lidé vstoupit i s kočárky a svým domácím mazlíčkem na vodítku," říká Tůma.

Kukuřičný labyrint v Kralovicích má rozlohu 2,5 hektaru. Stejně jako bludiště v Brně má tvar České republiky, takže při návštěvě bloudíte od Chebu až po Karvinou. „Bludiště ve Štěnovicích je menší než to kralovické. Má rozlohu jeden hektar,“ uvádí dále koordinátor.

V bludišti je umístěno 20 herních tabulí pro děti a osm herních tabulí pro dospělé. „Návštěvníci zde také najdou herní tabuli s QR kódy interaktivní hry. Interaktivní hra je soutěž na čas, při které se snažíte co nejrychleji najít osm QR kódů umístěných na herních tabulích, nasnímat je mobilem a dostat se ven z bludiště. Na konci si pak uložíte svůj finální čas a můžete soutěžit o nejrychlejšího běžce labyrintem v celé republice,“ říká Tůma.

Časová náročnost bludiště je jedna až dvě hodiny. „Labyrintem je možné jen projít nebo si zahrát některou z našich her. Vše závisí na daném bludišti a také typu hry, kterou si člověk vybere. Roli samozřejmě hraje i to, jestli má dobrý orientační smysl. Pokud bude hrát hru, může se v bludišti zdržet i více jak hodinu. Bludiště většinou necháváme otevřená až do půlky září,“ vysvětluje koordinátor.

Velké oblibě se bludiště těší v USA, Velké Británii či sousedním Německu. „Myšlenka je převzatá z Ameriky, kde bludiště z kukuřice fungují už řadu let,“ dodává Tůma.

U pokladen je k dispozici stojan na kola. Návštěvníkům, kteří se rozhodnou vyjet do Kralovic autobusem, se doporučuje vystoupit na zastávce Výrov, Hadačka. Nejbližší autobusová zastávka u štěnovického bludiště je zastávka Štěnovice, Čižická.