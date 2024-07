Vladimír Švec (76) ze Sušice na Klatovsku by téměř jistě zemřel ve vězení. Senior, který byl v Hongkongu odsouzen za pašování drog ke 27 letům za mřížemi a v roce 2022 byl vydán do Česka, kde si měl odpykat zbytek trestu, se ale dostane na svobodu.

Rozhodl o tom prezident Petr Pavel, který mu udělil jednu ze svých čtyř prvních milostí. Švec ale ještě pár měsíců ve vězení stráví, na svobodu by měl být propuštěn až letos v listopadu po odpykání osmi let za mřížemi.

Příběh Švece, nedoslýchavého muže z Pošumaví, který neumí ani slovo anglicky a v zahraničí komunikoval jen s pomocí překladačů, je typickou ukázkou toho, jak může naivní člověk sednout na lep zločincům a pak to pořádně odskákat. Podle dostupných informací muž naletěl podvodníkům, kteří mu slibovali dědictví a s nimiž komunikoval přes e-mail, zajistili mu i letenky Cestoval do zahraničí, byl i v Jižní Americe, a nakonec dle svého tvrzení odletěl do Hongkongu s kufrem, který dostal. Hned po příletu zaujal celníky, kteří zavazadlo prohledali a našli tři kilogramy kokainu.

Čech od počátku popíral, že by drogy pašoval vědomě. Ve vazbě strávil bezmála rok, na jaře 2018 byl odsouzen k 27 letům vězení. Koncem roku 2022 byl vydán do ČR, v čemž se hodně angažoval spolek Šalamoun. Podle dostupných informací šlo o prvního českého občana, kterého Hongkong vydal na základě smlouvy o vzájemném vydávání odsouzených.

Šalamoun již vloni žádal tehdejšího prezidenta Miloše Zemana o milost, ale ministerstvo spravedlnosti to tehdy zamítlo, nebyly dle něj splněny potřebné podmínky.

Letos to již vyšlo a prezident Petr Pavel seniorovi z Pošumaví milost udělil. Hrad v odůvodnění uvedl, že trest uložený seniorovi v zahraničí je vzhledem k věku žadatele de facto trestem doživotním. A že prezident republiky přihlédl při rozhodování také k tomu, že v Česku je trestní sazba za stejný trestný čin v rozmezí osmi až dvanácti let. „Udělená milost zmírní trest ze sedmadvaceti na celkových osm let, které odsouzený dovrší v listopadu tohoto roku, a tedy bude v souladu se spodní hranicí trestní sazby stanovené v ČR,“ konstatoval ve své zprávě Hrad. (ki)