Jandečka, který má v trestním rejstříku sedmnáct záznamů, je známou postavou klatovské drogové scény. Opakovaně byl kvůli omamným látkám trestán, ale ani pobyty za mřížemi ho nepřiměly, aby s nimi přestal. S kšeftováním s nimi měl začít i vloni jen pár měsíců poté, co se vrátil z vězení. „V období nejméně od října 2022, nejdéle však do 2. března 2023 si pravděpodobně v Plzni nezjištěným způsobem obstarával drogu pervitin, kterou poté, co ji po určitou dobu u sebe za účelem následné distribuce přechovával, na různých místech v Klatovech opakovaně za účelem majetkového prospěchu prodal či bezúplatně z kamarádství předal,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Marcela Šímová. Hlavním odběratelem byl Vlastimil Kaiser, jenž je nyní sám souzen, neboť drogy dále se ziskem prodával, aby si, jak tvrdil, vydělal na nájem a jídlo. Drogy měl Jandečka dodávat i dalším lidem. Kromě toho u něj policie našla ve Štěpánovicích, kde ho zastavila při jízdě z Plzně, bezmála 30 gramů této populární české drogy.

Ke skutkům uvedeným v obžalobě se moc nechtěli vyjadřovat obžalovaný ani svědci. Jandečka se u soudu přiznal jen k tomu, že měl v autě drogy, vše ostatní odmítl. „Nikomu jsem žádné drogy nedával ani neprodával,“ tvrdil.

Ani svědkům povolaným do ohrádky pro vyslýchané do řeči moc nebylo. Kaiser nepromluvil, ani když dostal pokutu, a ani ostatní nebyli moc výřeční.

Jedna ze svědkyň přiznala, že má z obžalovaného a jeho blízkých strach. „Je mi vyhrožováno,“ řekla soudu s tím, že více před obžalovaným mluvit nechce. Vše, co uvedla na policii, tedy že drogy od Jandečky dostávala, ale se slzami v očích potvrdila. I další svědkyně nakonec přiznala, že od obžalovaného několikrát drogy dostala, byť napřed tvrdila, že ji policie k výpovědi donutila.

„Všichni si to vymýšlí a nevím proč,“ reagoval naštvaný Jandečka.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

A ještě víc ho rozčililo, když klatovský soud rozhodl, že je vinen, a poslal ho na pět let do věznice s ostrahou. A dal to najevo. „Při hodnocení výpovědí svědků mi začal tykat a poté se začal vyjadřovat vulgárně. Po tiché poradě senátu jsme ho proto vyloučili z hlavního líčení a byl vykázán. Po odůvodnění rozsudku byl opětovně přizván, aby se mohl vyjádřit k opravnému prostředku,“ uvedl předseda senátu Sperk.

Jandečka se proti rozsudku odvolal, ale ani u Krajského soudu v Plzni nepochodil. „Odvolání obžalovaného bylo zamítnuto,“ potvrdila Deníku mluvčí soudu Jana Rubášová.