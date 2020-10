Stojaté vody zaseklého povolebního vyjednávání v kraji zčeřila nečekaná nabídka. Druhá ODS sice nechce do výsledků senátních voleb jednat, přesto uskupení STAN a Pirátů vyrazilo v úterý do útoku. Občanským demokratům slíbilo v případě dohody post hejtmana.

Pokud by ODS (11 mandátů) na lákavou nabídku kývla, měla by tato koalice dohromady pohodlnou většinu 25 křesel ve 45členném zastupitelstvu. Vítězné ANO (12 mandátů) by tak skončilo v opozici.

Lídr koalice STAN, Zelených, PRO Plzeň a Idealistů Josef Bernard vysvětlil, proč chce uskupení přepustit prestižní post lídryni ODS Iloně Mauritzové. „Po dlouhých jednáních s Piráty jsme se dohodli, že bychom chtěli jednat s ODS a TOP 09. Souhlasíme s tím, aby váš společný klub měl hejtmanku a místa v radě a dalších orgánech by se rozdělila podle zisku mandátů,“ vzkázal koalici Bernard.

Podle lídra Pirátů Rudolfa Špotáka je nyní důležité, aby se koalice vytvořila na funkčním půdorysu. „V rámci programových průniků je nám nejbližší kandidátka ODS a TOP 09. Ti jsou první, se kterými bychom chtěli jednat,“ řekl Špoták s tím, že oba s Bernardem udělali stejný krok. „Chceme nadřadit osobní ambice nad úspěch celku,“ poznamenal Špoták.

TŘETÍ A ČTVRTÝ SE PODBÍZÍ?

Předseda krajské organizace ODS Martin Baxa deklaroval, že nabídku STAN a Pirátů považuje koalice ODS a TOP 09 za velmi vstřícnou a početně odpovídající výsledkům voleb. „Jsme připraveni jednat se zástupci bloku bezprostředně po skončení 2. kola senátních voleb, a to jako s prvním partnerem,“ uvedl Baxa.

Povolební rozhovory zkritizoval lídr vítězného hnutí ANO Roman Zarzycký. „Samozřejmě to bereme na vědomí, nicméně mi přijde, že se třetí a čtvrtý v pořadí podbízí druhému. Jsme vítězové, a proto jsme očekávali, že až se modifikuje jednací tým, budeme jednat my,“ reagoval na dotaz Deníku Zarzycký s tím, že mu takové jednání připadá nečitelné. „Oficiálně zatím víme jen to, že ve vyjednávacím týmu ODS jsou pan Baxa a paní Mauritzová, jaké jsou další dvě osoby za TOP 09, nevím. Také by mě zajímalo, nakolik je formace STAN s Piráty pevná,“ narážel Zarzycký na prohlášení PRO Plzeň, které na facebooku vydalo v pondělí prohlášení, že dohodu s Piráty považuje za uspěchanou a trvá na tom, aby o post hejtmana usiloval Bernard.

„Vše jsme si vysvětlili a naše uskupení je teď pevné jako skála,“ odmítl neshody v koalici Bernard. Možná i proto prohlášení PRO Plzeň z facebooku během úterka zmizelo.