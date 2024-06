Již třetí Den svobody na Zhůří se uskuteční 8. června, tentokrát v rámci 80 let od vylodění 90. pěší divize na pláži Utah.

Pietní akt na Zhůří. | Foto: se svolením Jana Kubity

"Jde o významnou akci, které se pravidelně zúčastňuje během dne kolem 700 návštěvníků. Bude pro ně připraven pamětní list, který má na kartonu na rameni přilepenou přesnou repliku ramenního znaku 90. pěší divize, zvané „TOUGH ´OMBRES“. Přichystané budou rovněž pohlednice ve dvou verzích. Příchozí si tak budou moci pořídit pamětní balíček pamětního listu a pohlednic," uvedl za realizační tým publicista, badatel a vydavatel Zdeněk Roučka.

Akce se uskuteční v sobotu od 11 hodin u památníku na Zhůří. Příjezd k pomníku bude stejně jako v minulých letech z obou směrů povolen. Ve 13 hodin bude k pomníku položen věnec, proneseny krátké projevy a zazní česká i americká hymna. Tradičně nebude chybět pochod americké pěchoty.

V místech památníku byla do 50. let německá obec Zhůří. Tam se 5. května 1945 odehrála tragédie, kdy vojáci 90. pěší divize padli do léčky německých důstojnických kadetů, kteří na ně zaútočili z obrněných vozidel M8, které ukořistili jiné jednotce den předem. Na konci války tam tak deset amerických vojáků přišlo o život. Samotná vesnice měla rovněž tragický osud, protože počátkem 50. let se ocitla ve vojenském prostoru Dobrá Voda a byla armádou rozstřílena. Nezůstalo po ní vůbec nic.