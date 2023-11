V České republice bylo od počátku roku do konce září nakaženo 6268 osob, do konce října již 7261 osob, vloni to bylo 3859. Jen v Plzeňském kraji se potýkalo od ledna do konce října se svrabem 699 lidí, což je největší číslo po Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Nyní případ výskytu řeší jedna z klatovských základních škol. Vedení okamžitě informovalo rodiče a podniklo patřičné kroky. I když to škola řešila interně, rozjela se velká diskuze na sociálních sítích.

Výskyt Deníku potvrdila ředitelka Masarykovy základní školy v Klatovech Emílie Salvetrová. „Ve škole se vyskytl podle informací rodičů dvou žáků – sourozenců svrab. Po tomto zjištění jsme informaci předali rodičům spolužáků a kontaktovali kožní lékařku a zástupce krajské hygienické stanice kvůli zjištění a zajištění potřebných opatření. Na tomto základě byly poskytnuty veškeré informace o napadení infekcí formou letáku KHS, neboť jde zejména o opatření, která se realizují v domácím prostředí,“ uvedla ředitelka a dodala: „Ze strany školy došlo v učebně k odstranění koberce a vyprání podsedáků. Dezinfekce v prostorách školy je součástí úklidu.“

Svrab je bohužel velmi rozšířený, kdy do ordinací lékařů míří všechny skupiny lidí. Což potvrdila i lékařka Naděžda Petrášová, která má několik ordinací na Tachovsku. „Pokud do ordinace dorazí někdo zanedbaný, má klasické příznaky, škrábe se v meziprstí, v rozkroku nebo v podpaží a říká, že ho to svědí především v noci, je mi okamžitě jasné, že jde o svrab. Ale pokud ke mně dorazí pacientka, o níž vím, že se pořád myje, je čistotná, dbá na sebe, může se nákaza prvotně jevit jako obyčejná vyrážka, ekzém nebo alergie. Tam svrab nemá šanci udělat typické projevy, na kůži se nevytvoří klasické příznačné dvojičky,“ vysvětlila lékařka.

Často volí léčení mastí na svrab, i když nákaza není stoprocentně potvrzena. „Pokud mi navíc takový pacient řekne, že se doma škrábe více členů rodiny, neváhám a ordinuji rovnou infectoscab. A i kdyby to náhodou svrab nebyl, tak touhle mastí, která se na léčbu používá, se nic nezkazí, nijak pacientovi neuškodí. Je to pro jeho dobro, pro lepší psychiku a také klid,“ poznamenala Petrášová.

Odborníci na základě velkého výskytu svrabu v celé České republice vyhotovili informační leták, kde se například uvádí, že nemoc lze přenést pohlavním stykem, spaním pod jednou přikrývkou, nošením stejného oblečení či sdílením jednoho ručníku. Pokud někdo zanese svrab do rodiny, je podle epidemiologů nutné přežehlit prádlo na 60 stupňů Celsia nebo ho při takové teplotě vyprat. Pokud to není možné, stačí dát infikované prádlo na čtyři dny do igelitového pytle. Zákožka svrabová totiž nedokáže mimo tělo člověka žít déle než tři dny. Čtvrtý den je dobré přidat pro jistotu.

Nemoc postihuje všechny věkové kategorie i národnosti. Daří se mu v místech, kde je větší množství lidí - ve školách, nemocnicích, ubytovnách či věznicích.