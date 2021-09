„Tábor byl specifický v tom, že byl pro děti zadarmo, protože byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako letní vzdělávací kemp. Měl pomoci dětem po dlouhé koronavirové přestávce navrátit se do běžného režimu, naučit se spolupracovat, být spolu. To bylo hlavní náplní,“ uvedla vedoucí pionýrské skupiny Vladimíra Brandová.

Během kempu každý den děti dělaly různé úkoly z matiky, češtiny či angličtiny. Nechyběly hry na paměť, na postřeh, na čtení a podobně. „Když jsme dětem řekli, že to bude trochu o učení, tak z toho měly obavy, ale nakonec se často ptaly, kdy bude čeština, a my jsme jim řekli, že už byla. Snažili jsme se to dělat formou her. Měli cestovatelský deník, kam si každý den psaly, my jsme jim tam přidávali vzkazy,“ sdělila Brandová s tím, že tábor byl i hodně o sportu a tvořivé činnosti.

I když jim tábor a plány mnohdy narušovalo časté deštivé počasí, všichni si týden užili. Dny trávili buď na pionýrském tábořišti u Zdebořic nebo v pionýrské klubovně v Klatovech.

Hned od začátku bylo dané, že tábor bude poslední týden prázdnin, aby ho měli chlapci a děvčata už jako přípravu na školu. Šlo o žáčky prvního stupně, především třeťáky, bez prvňáčků. Pro tyto malé děti bylo odloučení v době uzavření škol nejtěžší. „Největší výpadek vidím ve schopnosti spolupracovat, být spolu, nesoutěžit, umět se podřídit jeden druhému. Tyhle sociální dovednosti a komunikace s druhými lidmi je nejdůležitější,“ zhodnotila Brandová.