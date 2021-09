A samozřejmě, vedle samotné výstavy, budete moci zavítat i do zámeckých interiérů s průvodcem.

Otevřeno bude na zámku tentokrát i v pondělí 27. a v úterý 28. září. I to bude k vidění zahrádkářská výstava po celý den. A mimo klasické výpěstky z našich zahrádek je připravena i sekce U babičky, kde budete moci obdivovat i různé pokrmy připravované z výpěstků ze zahrádek, a to nejrůznější buchty, povidla, marmelády, kompoty, likéry a pálenky.

Vše pokračuje i v neděli. "V neděli odpoledne od 13 do 16 hodin výstavu doprovodí tvoření pro děti i dospělé, soutěž o nejlepší štrůdl a koncert dechového orchestru ZŠ Švihov na zámeckém nádvoří od 13 hodin. Zájemci mohou své soutěžní vzorky štrůdlů zaregistrovat do 13 hodin na zámku. Vyhlášení výsledků se pak plánujeme na nedělní 14 hodinu," prozrazuje za organizátory Jitka Egermayerová.

Sobotním ránem začala na zámku v Chudenicích výstava zahrádkářů, která potrvá až do úterý a má pestrý doprovodný program.

