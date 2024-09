Na zámku se konala výstava Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chudenice. „Můžeme tady vidět to nejlepší z letošních výpěstků. Výstavu jsme uspořádali o čtrnáct dní dříve, než byla původně plánována. Měla být až na konci září, ale protože jsme měli strach, že nebudeme mít co ukázat, tak jsme ji přesunuli již na tento víkend,“ uvedl kastelán zámku Ludvík Pouza.

K vidění byly různé druhy zeleniny a ovoce, například zelí, rajčata, papriky, melouny, kterým se dle informací v Chudenicích výrazně dařilo. „Je tady i červená řepa, cibule, česnek, brambory, prostě vše, co se zahradách pěstuje. Návštěvníci mohou nasbírat i inspiraci, co z výpěstků udělat,“ poznamenal Pouza.

Výstava zahrádkářů v Chudenicích. | Video: Daniela Loudová

Zpestřením výstavy byly i novinky, které nejsou jen tak k vidění. „Novinkou na výstavě je expozice orchidejí od Antonína Papeže z Klatov. Jeden strom je osazen broméliemi, tilanciemi a parožnatkami. Jsou to pralesní rostliny vysazené tak jako ve své domovině v rovníkových pralesích. Novinkou na výstavě je také malá expozice bonsají od pana Fabiána ze Švihova,“ popsal Pouza.

Připraven byl i doprovodný program s malým farmářským trhem s potraviny oceněné v soutěži Regionální potravina Plzeňského kraje, zahrála Malá tejnská dudácká muzika. Nedělní program, kdy měl vystoupit Dechový orchestr Základní školy Švihov, byl kvůli nepříznivému počasí zrušen.

Zahrádkáři se mohou vydat na výstavu také tento týden, kdy se v Klatovech od pátku do neděle koná v sále Střední zemědělské a potravinářské školy Zahrada Pošumaví. Výstava bude otevřena v pátek a sobotu od 10 do 17 hodin, v neděli od 10 do 16 hodin.