„Stihli jsme opravit příjezdovou cestu k hradu a obnovit povrch návštěvnického parkoviště. Jen pro zajímavost jsme museli rozvozit a rozhrnout 54 tun materiálu. Dále pracujeme na údržbě a opravách návštěvnických tras, opravách poškozených částí schodů v přední věži, či přístupu na pavlač v pivovaru. Podařilo se nám také zrenovovat nátěr jedlové podlahy ve svatebním sále. Udělali jsme i drobné opravy v restauraci U hradního sládka,“ sdělil kastelán Matěj Mejstřík.

Letos pro návštěvníky znovu instalují venkovní kuželky a plánují rozšíření hravých interaktivních prvků o dvě nová pískoviště v areálu hradu. „Chtěli bychom na ně navázat jednoduchou soutěžní výzvou pro rodiče s dětmi, aby si zkusili postavit své vlastní Velhartice z písku a pak se nám pochlubili na hradním Instagramu,“ sdělil Mejstřík.

Dále se věnují úklidu a kontrole a inventarizaci hradních skladů. Tyto činnosti jsou pro běžného návštěvníka sice neviditelné, ale usnadňují jim každodenní provoz. S jarem začíná i intenzivní péče o zeleň v areálu hradu i hradním lesoparku. Letos mají činnost ještě zintenzivněnou popadanými stromy z bouře Sabine. „Musím říci, že je to pro mě vlastně hodně zvláštní začátek v nové pracovní pozici. Ale beru to tak, že kastelán musí být schopen čelit různým výzvám a toto je jedna z nich. Nicméně věřím, že každá věc má svůj důvod a snažím se i na této situaci vidět pozitiva. Například to, že mám větší prostor na přebírání zkušeností od svého předchůdce a v neposlední řadě, že máme více času lépe celý areál připravit pro návštěvníky na rok 2020. Chtěl bych všem čtenářům popřát pokud možno klidné prožití velikonočních svátků. Možná, že nám tato „zpomalená doba“ dává větší příležitost se zamyslet nad tím proč Velikonoce vlastně slavíme,“ řekl kastelán.