V důsledku vydatných srážek a odtávání sněhové pokrývky očekávájí meteorologové během nedělního večera a v noci na pondělí vzestupy hladin na tocích odvodňujících horské oblasti, místy může být překročen druhý povodňový stupeň, především na Sušicku a Horažďovicku. "Předpokládáme, že během pondělního dne budou hladiny řek postupně klesat," uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Voda se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Stromy v podmáčené půdě mohou mít sníženou stabilitu. Kvůli vodě na silnicích hrozí řidičům riziko aquaplaningu. Vyvarovat by se lidé měli koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Neměli by vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Doporučuje se vyhnout oblastem, kde hrozí pády stromů.