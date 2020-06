/VIDEO/ Motorkáři řádili v Národním parku Šumava. Na silnici v Modravě túrovali motory, tzv. gumovali, předváděli kaskadérské kousky. Měli ale smůlu, viděla je strážkyně NP Šumava, která jejich chování natočila.

Na Šumavě řádili motorkáři, video dostane policie | Video: NP Šumava

„To, co předvedli v Modravě motorkáři na strojích s českými registračními značkami, je v národním parku nepřípustné. Naši strážci ale nemohou v takovém případě zasáhnout, neboť se to dělo na státní silnici. Ti motorkáři nevjeli nikam, kam by neměli, ale porušili zákon o provozu na pozemních komunikacích. To je záležitost policie, proto jí poskytneme natočená videa a zároveň ji požádáme o zvýšený dohled nad silničním provozem na území národního parku,“ řekl Deníku mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.