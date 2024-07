Tlející dřevo zajišťuje mnoho funkcí, například zadržuje vodu, čímž vytváří malé přehrady a brání rychlému odtoku vody. Dále slouží jako cenný substrát pro mladé stromy a poskytuje jim stín, což je klíčové pro jejich přežití v konkurenci s další vegetací. Odumřelé stromy také přispívají ke koloběhu živin v půdě a vytvářejí příležitost pro další generace lesa.

Lesní ekosystém Šumavy je přirozeně cyklický, s velkými událostmi rozpadu každých přibližně 120 let, což je způsobeno zejména vichřicemi nebo kůrovcem. Tlející dřevo je domovem široké škály organismů, například sov, čmeláků, hmyzů či dřevokazných hub.

Pro návštěvníky parku jsou připraveny tři stezky, které nabízejí možnost pozorovat i dokumentovat tento přirozený proces. Na těchto stezkách lze objevovat život v lese a jedinečné přírodní fenomény Šumavy.

Na Poledník (po Bavorské cestě)

Tlející život pod rozhlednou

Z Prášil vyrazíme po žluté trase na Novou Studnici a přes Zelenou horu odbočíme vpravo na Bavorskou cestu (zelená). Zde je umístěn FOTOPOINT „Bavorská cesta“. Rozpad smrčin zde postupuje a dynamický vývoj se očekává i v budoucnu. Výhledy směrem k Luznému se otevírají, ale časem budou opět zarůstat.

Po Bavorské cestě dojdeme na Předěl. Je to horské sedlo více než 1 200 m n. m. Zde můžeme již přes 15 let pozorovat pozvolnou obnovu horské smrčiny po orkánu Kyrill – FOTOPOINT „Předěl“. Odměnou za horský výšlap je pro všechny rozhledna Poledník, kde se navíc pod někdejší radiostanicí klikatí naučná stezka „Zrození lesa“. Pro návrat do Prášil můžeme zvolit například trasu kolem Prášilského jezera

Na Březník

Cesta šumavským pralesem

Pěší turista vnímá ze všech nejlépe své okolí všemi smysly. Z Modravy na Březník vede údolím Modravského potoka modrá trasa. Zde na Šumavských pláních probíhá rozpad a obnova smrkových lesů již několik desetiletí. Na FOTOPOINTU „Modravský potok“ vidíme nynější rozpad smrkového lesa, o kousek dál již les v pokročilejším stádiu obnovy.

FOTOPOINT „Na Ztraceném“ ukazuje obnovu lesa po více než dvaceti letech od narušení kůrovcem. Přes rozpadající se pahýly již přerůstají mladé smrčky a horské svahy se zelenají. Březník i navzdory krušným životním podmínkám zůstává domovem mnoha vzácných druhů rostlin (hořec, oměj, kropenáč aj.) i živočichů (tetřev). Výhled na Luzný v Bavorském lese patří k nejfotogeničtějším z celé Šumavy. Na Modravu se vrátíme po zelené trase přes Studenou horu a Cikánskou slať (pouze pěšky).

Na Plešném jezeru

Proměna horské smrčiny

Z Jeleních Vrchů vyrazíme po rovině podél opuštěného Schwarzenberského plavebního kanálu. Bořivé větry dnes, stejně jako v minulosti, ovlivňují podobu i obnovu zdejších lesů. Například v roce 2021 to byl orkán Herwart, který pomístně smetl lesní porosty v polesí Stožec. FOTOPOINT Nad Rosenauerovým lesem nám ukazuje stav po čerstvém rozpadu lesa. Jak si s tím les poradí?

Samotný cíl našeho výletu – FOTOPOINT „Plešné jezero“ – se nachází na hrázi tohoto ledovcového jezera. Prales na Trojmezné hoře je věčný. Jeho nynější rozpad se datuje od působení kůrovce kolem roku 2000. Dnes můžeme pozorovat na obou stranách jezera zapojený mladý les. Cestou zpět sestoupíme přes Kamenné moře k plavebnímu kanálu a po něm zpět až na Jelení vrchy.