Návrat zimy zaskočil Šumavu: po nečekaném sněžení se připravte na další sněhové překvapení. Řidiči, pozor na kluzké silnice!

Sníh na Šumavě v dubnu. | Video: se svolením WeLoveŠumava

Téměř letní počasí, a to i na Šumavě, vystřídala v posledních dnech opět zima. Nejen že se ochladilo, ale napadl i sníh, na který všichni netrpělivě čekali během zimy. A stále to nekončí. Mají připadnout další až desítky centimetrů.

Sněhovou nadílku nikdo nečekal na Šumavě, a už vůbec v nižších polohách v Pošumaví. Je třeba tak především u řidičů dbát zvýšené opatrnosti, hlavně pokud už si přezuli pneumatiky. V tomto případě je lepší Šumavu vynechat zcela. Na to upozorňuje i starosta Železné Rudy Filip Smola, kde mají kvůli sněhu hned několik potíží. „Nejde nám v celém katastru elektřina, vypadává signál, přepíná se na Německo a problémy zde mají i auta, jejichž řidiči už přezuli na letní. Nikdo už takovou nadílku nečekal," řekl starosta. Dle jeho slov počasí komplikuje i práce na rekonstrukci průtahu.

Vyjet museli i silničáři s pluhy. „V oblasti Železné Rudy, Hartmanic, Modravy jezdí tři sypače a pluhují zbytky sněhu, řidiči tam musí jet trochu pomaleji," uvedl ČTK dispečer Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Daniel Žižka.

Silničáři posypali štěrkem jen malé úseky, převážně svahy, třeba z Hartmanic na Dobrou Vodu. Jinak se jen pluhuje. Jeden sypač vyjel také na kopec nad Kdyní na Domažlicku. Sypače v regionu jsou v pohotovosti každý rok vždy do 31. března, v horských oblastech jich vždy pár zůstává déle pro případné změny teplot. „Část řidičů bude držet pohotovost od pátku do neděle nonstop, na Šumavě tři až čtyři auta," uvedl Žižka.

Kdo plánuje o víkendu výlet do hor, měl by se pořádně vybavit na zimu. „V pátek a sobotu čeká (některé) hory slušná sněhová nadílka, kterou už jsme neměli doslova několik měsíců. Nejvíce sněhu by mohlo napadnout ve vrcholových polohách Šumavy a Krkonoš. Celkové úhrny nového sněhu od dnešního rána (včetně sněhu, který už napadl) až do sobotního rána by mohly na hřebenech těchto hor dosahovat i 20-30 cm. Na ostatních horách většinou 10-20 cm,“ předpovídá Český hydrometeorologický ústav. „Část sněhu nicméně během denních hodin roztaje, během pátečního dne a v sobotu by mělo být ale sněžení trvalejší,“ dodávají.