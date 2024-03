A tak jsme se na to zeptali ředitelů tří středních škol v Klatovech. Zeptali jsme se také, kolik mají přihlášených dětí a kolik jich přijmou, nebo co je předností dané školy.

GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO

Na Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech letos přijmou na osmileté studium 30 žáků, na šestileté rovněž 30 žáků a na čtyřleté 60 žáků. „Loni po odvolacím řízení bylo přijato na osmileté studium 32, na šestileté studium 32 a na čtyřleté studium 63,“ uvedl ředitel klatovského gymnázia Václav Vogeltanz s tím, že přihlášku na gymnázium si ale podalo žáků mnohem více. Letos podalo přihlášku na osmileté studium 72 uchazečů, na šestileté 80 uchazečů a na čtyřleté 126. Loni mělo zájem o studium na gymnáziu 88 žáků na osmileté studium, 102 na šestileté a 111 na čtyřleté studium. „Je nutno si ale uvědomit, že loni si uchazeči mohli dát maximálně dvě přihlášky, letos si mohou dát tři,“ poznamenal ředitel.

Nejvíce čtenáře zajímalo, kolik bodů přijatí uchazeči na dané studium získávají při přijímacích zkouškách. Na klatovském gymnáziu tomu bylo loni takto: osmileté studium matematika 34 - 13 bodů, český jazyk 40 - 21 bodů, šestileté studium matematika 39 - 27 bodů, český jazyk 38 - 21 bodů a čtyřleté studium matematika 49 - 17 bodů, český jazyk 50 - 25 bodů.

O studium na gymnáziu je stále velký zájem. Ředitel tak Deníku sdělil několik důvodů, proč tomu tak je. „Zájem o naši školu je z důvodu kvalitní přípravy na vysoké školy všech zaměření, úspěšnosti u maturitních zkoušek i na vysokých školách, kvalitní výuky cizích jazyků, využití moderních technologií. Nabízíme širokou nabídku volitelných předmětů, díky kterým se studenti v posledních třech ročnících studia specializují na konkrétní vysoké školy. Dále je to výuka moderních technologií, využití tabletů při výuce, moderní rekonstruované učebny, laboratoře a sportoviště, kvalitní výuka cizích jazyků. Kromě jiného také řada exkurzí vnitrostátních i zahraničních.“

Většina absolventů odchází na vysoké školy a naprostá většina dle ředitele zvolenou vysokou školu také úspěšně dokončí.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Velký zájem je také o studium na Střední průmyslové škole v Klatovech. Tam v loňském roce podalo přihlášku 297 žáků a letos o téměř dvě stovky více, 478. Přijímá se ale jich ale méně. „V loňském i letošním školním roce přijímáme stejný počet žáků do jednotlivých nabízených oborů. Do učebních oborů mechanik a opravář motorových vozidel 30, obráběč kovů 24 a strojní mechanik 24. Do studijních oborů ekonomika a podnikání 30, strojírenství 30 a elektrotechnika 30,“ vyčíslil ředitel školy Bohumír Kopecký.

Dle jeho slov není ohledně přijetí důležitá jen úspěšnost u přijímacích zkoušek. „V kritériích pro přijetí žáka hraje roli kromě výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky i hodnocení žáka na vysvědčení z 2. pololetí předposlední absolvované třídy a z 1. pololetí poslední absolvované třídy. Jednotná přijímací zkouška má váhu 60 %, výsledky z vysvědčení 40 %,“ uvedl Kopecký.

Střední průmyslová škola nabízí učební i studijní obory, které jsou perspektivní s ohledem na uplatnění na trhu práce i v případné návaznosti na další studium na vysokých školách. „S ohledem na rychle se rozvíjející technicky zaměřená odvětví umožňuje absolvování našich oborů uplatnění v širokém spektru technicky zaměřených pracovních pozic. Jsme škola menší velikosti a snažíme se během studia o vytváření přátelského až rodinného prostředí, v němž se žákům i vyučujícím lépe daří naplňovat cíle vzdělávacího procesu. V posledních letech se snažíme nabízet i spoustu aktivit, které mají za úkol výuku zatraktivnit, zpestřit a obohatit. Na atraktivitě školy přispívá i pravidelné rekonstruování výukových prostor, inovace učebních pomůcek a vybavení učeben a laboratoří,“ popsal přednosti školy ředitel.

Studenti jsou pak úspěšní i na vysokých školách, kam mnohdy směřují. „Na základě komunikace se Západočeskou univerzitou, kam směřuje poměrně velká část našich absolventů, kteří mají o vysokoškolské studium zájem víme, že si naši absolventi vedou dobře v navazujícím vysokoškolském studiu, a pokud skutečně mají o studium zájem, připravenost z naší školy je pro ně velkou výhodou v přechodu do vysokoškolského prostředí,“ uzavřel Kopecký.

OA a SZŠ

Neméně žádanou školou v Klatovech je také Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola. I tam jsou počty přihlášek výrazně vyšší než přijatých studentů. Vloni se na obchodní akademii hlásilo 194 žáků (přijato 90), praktickou sestru 76 (30), zdravotnické lyceum 149 (60), kosmetické služby 21 (15) a na maséra 22 (15). Letos podalo přihlášku na studium na obchodní akademii 164 žáků (bude přijato 90), na praktickou sestru 79 (30), zdravotnické lyceum 74 (30), kosmetické služby 67 (15) a na maséra 38 (15).

Co se týká úspěšnosti u přijímacích zkoušek v loňském roce, tak maximální počet bodů z českého jazyka byla na obchodní akademii 47, na praktickou sestru 46, zdravotnické lyceum 47, kosmetické služby 38 a maséra 43. Z matematiky to pak bylo na obchodní akademii 40, na praktickou sestru 38, zdravotnické lyceum 40, kosmetické služby 19 a maséra 30.

Předností této školy je dle slov ředitelky Soni Rabušicové hned několik, i proto je o ni zájem. „Obchodní akademie má jazykové zaměření, kdy jde o výuku tří jazyků, ale i sportovní zaměření. Pořádáme zahraniční exkurze například do Chorvatska, Španělska, Francie, či Anglie, jsme zapojeni do projektu Erasmus+, v rámci něhož děláme 14tidenní zahraniční praxe ve spolupráci s partnerskou školou v Mnichově. Nabízíme moderně vybavené učebny didaktickou technikou či aulu pro cca 80 až 90 posluchačů vybavenou moderními didaktickými pomůckami, uvedla ředitelka.

Moderně vybavené jsou také učebny pro odbornou výuku na Stření zdravotnické škola a místo pro praktický výcvik oboru kosmetičky a masér.

„Naši studenti mají úspěchy v jazykových, předmětových, sportovních a odborných soutěžích. Pokračují pak na vysokých či vyšších odborných školách. Z oborů pak míří většinou rovnou do praxí,“ dodala na závěr Rabušicová.