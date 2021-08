„Jsme velmi rádi, že po roční pauze zapříčiněné pandemií COVID 19 se opět můžeme těšit na zábavu, kterou všem pořad přináší. Neprožíváme stále úplně standardní dobu, a proto více než kdy jindy je zapotřebí zapomenout na starosti všedního dne. Zárukou zábavy je kvalitní obsazení v čele s Ivou Pazderkovou, která je velmi vyhledávanou stand up komičkou,“ uvedl za organizátory Lukáš Kroupa.

Představení se uskuteční v sobotu 4. září od 20 hodin v kulturním domě v Klatovech. Kromě Ivy Pazderkové se můžete těšit na Arnošta Frauenberga a Radka Petráše. Cena vstupenky je 250 Kč a již nyní je možně si jej zakoupit na stránkách Městského kulturního střediska Klatovy on-line, případně v předprodeji. „Žádáme všechny návštěvníky, aby sledovali naše webové stránky www.lenoxos.cz, kde se dočtou aktuální platné informace týkající se samotného představení. Věříme, ale že akce proběhne ve standardním režimu, tak jak jsou diváci zvyklí. Pokud bychom byli nuceni představení rušit nebo předkládat, mohu již nyní návštěvníkům slíbit, že budou mít možnost získat peníze za zakoupené vstupenky zpět,“ uzavřel Kroupa.

Zábava může být tentokrát i odměnou, a to těm, kteří v nejhorších dobách koronavirové krize nezištně pomáhali zásobovat nemocnice a sociální instituce rouškami a jinými ochrannými prostředky. Proto organizátoři spolu s dobrovolnické centrum Adra Klatovy chystají děkovné představení, které bude ve stejný den, tedy 4. září. Klatovské dobrovolnické centrum Adry tak udělalo výzvu Pozvi hrdinu na kulturu za stovku. Pokud se pro tento krok rozhodnete, můžete přispět zde: https://www.darujme.cz/vyzva/1202573#vyzva. „Velmi si vážíme každého, kdo se na Klatovsku a okolí jakkoliv zapojil do řešení pandemické situace. Zejména desítek dobrovolníků a zdravotníků, kteří pracovali dlouhé týdny v náročných podmínkách, aby pečovali o ty, kteří to v době první vlny epidemie potřebovali nejvíce. Jsme proto rádi, že díky spolupráci s organizací Lenox a účinkujícími pořadu Na stojáka máme každý z nás možnost poděkovat hrdinům, kteří poskytli materiál, stroje, čas a energii, aby se podařilo vyrobit několik stovek kusů ochranných pomůcek nebo bojovali přímo o životy našich spoluobčanů. A to pouze za pouhou stokorunu, která umožní pozvat jednoho hrdinu či hrdinku na speciální představení,“ uvedl za Adru Klatovy Nikola Novák