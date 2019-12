Plánování výstavby doprovázela složitá jednání kvůli poloze v zóně CHKO Šumava. Nyní už ale ski areál žádá o stavební povolení a na jaře by chtěli kopnout do země.

„Už dlouho o tom mluvíme, ale nyní už je to na spadnutí. Měli bychom postavit nový multifunkční objekt ve spodní části areálu místo původní poháněcí stanice kotvového vleku. V jedné části, která bude čtyřpatrová se sedlovou střechou, by bylo ubytování. Pokud byty prodáme, tak nám pomohou finance investici nějak umořit. Druhá hlavní část bude dvoupatrová, ve spodní části bude půjčovna lyží, ski servis, úschovna, prodejna a zázemí naší firmy. V prvním patře bude samoobslužná restaurace alpského stylu asi pro 88 lidí uvnitř a pro dalších 90 na venkovní terase. Moc se na to těšíme,“ řekl ředitel Ski a bike Špičák Vladimír Kasík.

Projekt doznal oproti původním předpokladům změn, především co se týká množství bytů, které budova nabídne. Dle projektu se počítá s výstavbou osmi bytů a dole v přízemí pro ně budou i parkovací místa.

Náklady se budou pohybovat mezi 50 až 60 miliony korun.

„Začínáme žádat o stavební povolení a věříme, že na jaře v dubnu bychom měli začít stavět. Předpokládáme, že do dvou let bychom měli mít hotovo,“ dodal Kasík.