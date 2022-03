Jezdci na lyžích, snowboardech a speciálech budou tak opět létat přes vodou napuštěný bazén a o adrenalin nebude nouze. Prezence je na místě od 14 do 15 hodin a start je naplánován v 15.30 hodin. Minimální věk je 15 let a startovné se neplatí. Nejdříve jedou lyžaři první kolo, poté snowboardisté. Postupuje ten, kdo louži přejede celou. Do dalšího kola se vždy snižuje délka nájezdu. Výsledná pořadí prvních tří v kategorii určuje počet dokončených kol nebo délka dojezdu v louži. Po odjetí posledního kola lyžařů a snowboardistů startují speciály stejným systémem.