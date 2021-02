Tehdy jsme o akci napsali:

Během víkendu zasypal Šumavu čerstvý sníh a lyžařské podmínky tak byly ideální. To ocenily davy návštěvníků, jejichž hojná účast byla vidět už při příjezdu, kdy parkoviště praskala ve švech.

Na železnorudském Špičáku byly v provozu už všechny sjezdovky a tak si na své přišli všichni.

Zpestřením tam v sobotu bylo půjčování značkových lyží, s kterými tam mimo jiných radil i herec Jan Antonín Duchoslav, známý jako Viki Cabadaj z filmu Sněženky a machři, kterému se na Špičáku líbí. „Poprvé jsem tady byl před čtyřmi lety a byl jsem z toho docela nadšený. Líbí se mi, že lidé, kteří to tady vedou, to tak vedou, protože to dělají tak dobře, jak to v těchto podmínkách jde. Je to fajn a mám to tady rád,“ řekl Duchoslav.

Přiznal, že nejprudší sjezdovku Šance sice sjel, ale nemá ji příliš v oblibě. „Šance je podle mě možná až zbytečně prudká. Mně se spíše líbí červená, ta je hezká a fajn se na ni jezdí,“ zhodnotil herec, který přiznal, že na Špičák jezdí i soukromě a snaží se tam sejít i se svým kamarádem jachtařem Davidem Křížkem. „David to tady má moc rád a my jsme se už několikrát pokoušeli, se potkat, ale ještě nám to nevyšlo. Vždy jsme měli špatné termíny,“ zvedl Duchoslav, kterému se podmínky na Špičáku, kdy začalo řádně chumelit líbily.

„Je to zima, jak má být,“ poznamenal a řekl, že když je na horách, tak občas zavzpomíná i na natáčení Sněženek a machrů. „Je to už 36 let, ale samozřejmě si vzpomenu, obzvlášť když přijedu do Pece pod Sněžkou a potkám Smetánku, která tam stále stojí. Byla tam legrace, užívali jsme si to a rozhodně jsme to nebrali jako práci,“ sdělil Cabadaj, který na Špičáku půjčoval lyže a uměl i na mnoho otázek odpovědět a poradit.

„Spolupracuji s dovozcem čtyři roky, jsem vyškolený jako všichni. Dokážu tak povědět o lyžích ledacos zajímavého, čím jsou rozdílné, které komu více svědčí a podobně,“ dodal na závěr Duchoslav a šel opět obsluhovat lyžaře, kteří o jeho rady stáli. „Je to určitě zajímavé, když vám herec, na kterého koukáte v televizi, radí s lyžemi, ale rozumí tomu, takže proč ne,“ řekl jeden z lyžařů, který se nechal Duchoslavem obsloužit.