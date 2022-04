Na Špičáku šly k zemi objekty ze 70. let, na jejichž místě vznikne nový multifunkční dům s restaurací s terasou alpského střihu pro 250 hostů, kompletní zázemí pro půjčovnu a servis lyžařského a snowboardového vybavení, úschovnu a nového zázemí se dočkají i provozovatelé areálu. To by mělo být hotovo již do začátku příští zimní sezony.