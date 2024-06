Na silnice Klatovska vyjely historické skvosty, které obdivovalo mnoho lidí

Krása střídala nádheru. Tak by se dal popsat dvacátý závod Jízda Klatovskem, kde se každoročně představují historická vozidla a motocykly. Ten startoval v kempu v Běšinech a i letos se bylo rozhodně na co dívat. Navíc pořádající Historic club PAMK Klatovy slaví letos 25 let.

Jubilejní 20. Jízda Klatovskem. | Video: Daniela Loudová