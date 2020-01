„Jde o jubilejní 35. pochod za Kelty na Sedlo, ale musím se omluvit všem příchozím, protože jsem vloni slíbil, že bude Keltský punč, ale nebyl. I když jsem velitel sboru, tak podléhám výboru hasičů, který odhlasoval, že bude grog pro pevný krok. I když jsme sehnali všechny ingredience, tak jsem se musel podřídit výboru,“ vysvětlil Bohumil Hána z pořádajícího sboru tamních hasičů, zároveň s nimi pochod pořádá Klub přátel zdravého pohybu a erotické svěžesti. Rovněž jde o memoriál Zdeňka Pavlíčka a Milana Pokorného.

Na příchozí, kterých bylo díky počasí mnoho, čekala tradiční trasa na rozhlednu na Sedle, která v letošním roce oslavila již desáté výročí od postavení. „Vzpomínám na to, když jsme začínali, když se zde sešlo patnáct lidí u kapličky a vyrazili jsme nahoru. Bylo to něco jiného, než je to teď, kdy se nás zde schází mnohem více. Při desátém výročí rozhledny se tam konalo setkání, kde se sešli všichni tvůrci a zavzpomínali, jak vše bylo na začátku,“ uzavřel Hána.