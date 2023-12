Pohybem a na čerstvém vzduchu se rozhodly zakončit rok 2023 stovky lidí, které zamířily na rozhlednu Na Sedle v Albrechticích. Tradici dodrželi i v Podmoklech, kde už nyní kují plány na příští 40. ročník pochodu.

Silvestr na rozhledně Na Sedle a v okolí. | Video: Daniela Loudová

V Podmoklech se na Silvestra tradičně schází lidé, aby se vydali na pochod Za Kelty na Sedlo. Letos to byl již 39. ročník. „Poslední dobou již příprava akce trochu drhne, protože není moc lidí, kteří by ji chtěli chystat, ale nevzdáváme to. Příští rok je 40. ročník, takže to chceme dát stůj co stůj. Lidé chodí, slyší na to, dodržují tradici, takže to chceme udržet," řekl starosta Petr Pavlíček.

Třicítku lyžníků nedostatek sněhu neodradil a dodrželi tradici sjezdu z Pancíře

Na 40. ročník by se možná lidé mohli dočkat prý také bájného keltského punče, který je složitý na přípravu. „Možná nás jubileum donutí. Jak to děláme v pár lidech, tak to není úplně jednoduché. Musí se ráno roztopit oheň a hlavně se musí vařit ve velkém množství, což je pak problém, aby se vypil, když nechodí tolik lidí a ne každý z návštěvníků se tady chce zdržovat takhle ráno déle. Takže uvidíme," vysvětlil Pavlíček.

Zdroj: Daniela Loudová

Mnoho lidí směřovalo přímo do Albrechtic, kde se o občerstvení postarali dobrovolní hasiči, kteří lákali na mimo jiného oblíbené bramboráky a česnečku. Hojná účast ale byla také pod rozhlednou, kde rovněž nebylo o jídlo a pití nouze. Velkým lákadlem byly Bavorské vdolky. Davy lidí mířily i přímo na rozhlednu. Dá se říci, že dle účasti byla rozhledna Na Sedle jedním z nejnavštěvovanějších míst na Silvestra.