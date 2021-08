V pátek a v sobotu můžete zavítat na ostrov Santos v Sušici, kde se koná už tradiční festival Metal Madness. Půjde o jeho osmý ročník. „Je nám obrovskou ctí představit další legendu, kterou se pro letošní ročník stává neúnavná polská mašinérie Vader. Ze zahraničí dále dorazí thrashová četa Antipeewee. Už loni se osvědčila jistá soutěž pátečního warm-up programu, kdy na malém pódiu vystoupí trojice nových nadějí a na návštěvnících bude rozhodnutí, kterou z nich posunou na hlavní sobotní program,“ pozval František Knetl ze sušické skupiny Mortifilia.

V pátek začíná program od 20 hodin se představí Infernal Cult, Inception Of Fall, Kal. V sobotu se od 14 hodin na velkém pódiu vystřídají: Vader, Antipeewee, Fleshless, Stíny Plamenů, Mortifilia, Murder Inc., Innersphere, Vanguard, Art Of Blood.

V Dolejším Těšově u Hartmanic na zámku Nezámku rozbouří v pátek od 19 hodin své fanoušky pro změnu Vypsaná Fixa.

Ve stejný den to bude vřít také v kempu Lázně v Klatovech, kam jako již tradičně na konci prázdnin zavítá legendární skupina Tři sestry. Předkapelou budou Pirates Of The Pubs. Prostor se otevře v 18 hodin. Ti, kteří by ani po této náloži koncertů neměli stálo dost, mohou ještě v neděli od 18 hodin přijet na letní parket do Makova, kde zahraje skupina Brutus, která v letos slaví 55 let.