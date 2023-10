Nejvytíženější budou jistě restaurace na náměstí a právě tam počítají s vyšší návštěvností. Mezi ně patří Restaurace Piccolo. „Mají sem přijet tisíce lidí, takže čekáme, že bude i na náměstí plno a lidé se budou chtít jít najíst, napít, takže určitě počítáme s tím, že bude mnohem větší frmol. Posílili jsme tak lidi na place i v kuchyni. Navíc se chystáme prodávat i pivo a další nápoje do kelímků, aby si to lidé mohli brát s sebou. Určitě to podle mě bude velké, takže jsme se tomu museli přizpůsobit, a to i kvůli tomu, že jsme přímo na náměstí,“ řekl Deníku Tomáš Popper.

Nachystaní jsou i v dalších restauracích, ale s většími přípravami si hlavu provozovatelé nedělali.

„My jsme připravení pořád,“ uvedl provozovatel restaurace a hotelu Beránek Václav Švarc. „Co se týká rallye, tak nevíme, co máme očekávat, protože se to tady jede poprvé. Tak uvidíme, kolik lidí přijde. Nic speciálního jsme ale nepřipravovali. Ubytování máme plné, ale to je stejné jako při jiných větších akcích v Klatovech, jako když se tady hraje basketbal nebo šachy,“ pokračoval.

Podobně to vidí i Pavel Chmelík z Žíznivého kozla: „Vzhledem k omezené kapacitě v restauraci to pro nás bude v podstatě běžný provoz. Především v tom smyslu, že víc lidí tam stejně nedostaneme. Jsme standardně schopni obsloužit plnou restauraci a víc lidi se tam nevejde. Situace by byla jiná pouze v případě otevřené terasy, což vzhledem k počasí nebude, takže ani žádné posily povolávat nemusíme.“

Lidé mnohdy počítají s tím, že na obědy si v restauracích nesednou. „Ve čtvrtek bude ve městě takový blázinec, že by mě ani nenapadlo tam jít na oběd. Myslím, že bude všude plno, když se sem nahrnou diváci a každý přijede s předstihem, protože v Klatovech není možné zaparkovat normálně, natož při takové akci. Je super, že to tady bude, ale bude to masakr a v hospodách se nezastaví,“ okomentoval Klatovan Bedřich Slavík.