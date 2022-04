„Postupně opravujeme komunikace, připravujeme rozšíření vodovodu a kanalizace. Rekonstrukcí prochází interiéry obecního úřadu, proto jsme nyní v menších prostorech, exteriér už máme hotový. Bohužel nyní je nejhorší doba po covidu, kdy nebyli lidé, firmy. Nyní se situace ještě zhoršuje, ceny stavebních materiálů stále stoupají, pro firmy je problematické dělat cenové nabídky na měsíce či týdny dopředu, protože nikdo neví, co udělají ceny materiálu,“ posteskl si starosta Horst Hasenhörl.

Dle jeho slov není největší problém ve financích, ale sehnat stavební firmu. Někteří nemají ani personál, kdy v tomto ohledu zasáhl i úbytek ukrajinských pracovníků. „Zažil jsem doby, kdy každý měsíc za mnou chodili zástupci stavebních firem, zda nepotřebujeme něco udělat, dnes je to pravý opak. Navíc my jako malé obce máme malé zakázky a o ty nemají zase velké firmy zájem, našich pár set metrů komunikace není pro ně zajímavých. Teď jsme například řešili pouliční osvětlení v části Klášterský mlýn, čekali jsme na lampy, protože nebyly čipy,“ sdělil starosta.

Rejštejn je jedním z nejmenších měst v republice, dříve drželi i prvenství

Obytná zóna

V Rejštejně kvůli zájmu výstavby chystají také vybudování obytné zóny pro osm nových rodinných domů. Připravovala se tam několik let a nyní se povedlo vše dotáhnout do konce. „Nyní připravujeme výběrové řízení, tak budeme doufat, že se nám přihlásí nějaké firmy a budou mít kapacitu ještě letos něco udělat,“ poznamenal starosta s tím, že připravují také nový územní plán. A je otázka, co vše bude v rámci něj ze strany Správy Národního parku Šumava povoleno ohledně výstavby.

Kemp

Desítky let má obec ve svém vlastnictví také autokemp Radešov. Zde je největší problém s personálem jelikož jde o sezonní práci. Je potřeba každoročně shánět uklízečky, provozovatele kiosku, lidi na sekání trávy a podobně. „Nejhorší bylo, když jsme někoho zaměstnali a oni pak přinesli neschopenku a sehnat někoho v sezoně je nadlidský výkon,“ řekl starosta.

I když v posledních letech zasáhl covid, v Rejštejně si na sezonu nestěžují. „My jsme kemp poslední dva roky provozovateli pouze dva měsíce v letní sezoně. Bylo hodně lidí, sezona byla pěkná, návštěvnost vysoká. Naštěstí přes léto nebyla opatření tak přísná,“ uvedl starosta.

V letošním roce se tam pustili do modernizace. Její součástí je obnova sociálního zázemí – sprch, záchodů. Je tam také nový kiosek. Modernizují i ubytovací buňky a staví nové. „Vždy musíme postupně něco zainvestovat, abychom udrželi návštěvníky,“ dodal starosta.