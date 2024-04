Vojta v podnapilém stavu před dalšími lidmi po předchozí slovní rozepři a dokončené fyzické potyčce s Marianem Ž. vytrhl z prostoru náměstí ocelovou tyč o délce 150 cm a průměru 1 cm o hmotnosti 1,4 kg. „Tu uchopil do obou rukou, rychlou chůzí přistoupil k Marianu Ž. a zaútočil na něj tak, že obě ruce s tyčí napřáhl nad svoji hlavu a udeřil ho nejprve do oblasti hrudníku, následně silou značné intenzity do oblasti hlavy. Marian Ž, v následku úderu upadl na zem a obžalovaný ho opětovně udeřil silně tyčí do hlavy. V dalším napadání mu zabránil svědek napadání,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně.

Poškozenému způsobil Vojta tříštivou zlomeninu klenby lebeční bez výraznějšího posunu kostí, krvácející rány na hlavě i hrudníku přesahující 10 cm. Zranění si vyžádala třídenní pobyt v nemocnici a následně byl napadený 10 až 14 dnů omezen na obvyklém způsobu života. Zranění byla hodnocena ještě jako lehká. Ovšem s ohledem na sílu a místo zranění mohly být následky mnohem vážnější.

Vojta se u soudu k činu doznal a uzavřel se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu. Jelikož již v únoru dostal trest za krádež jako spolupachatel, byl mu uložen trest souhrnný. Nyní byl obviněn ze zvlášť závažného zločinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu v jednočinném souběhu s přečinem výtržnictví. „Odsuzuje se k trestu odnětí svobody v době trvání 32 měsícům s podmíněným odkladem na čtyři roky. Zároveň je povinen uhradit pojišťovně částku ve výši 18 763 Kč,“ vyřkl verdikt soudce Petr Sperk.

Rozsudek je pravomocný.