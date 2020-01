Start byl v informačním centru v Chanovicích na zámku. Obce z lokality stále proti výstavbě bojují.

„Šlo o protestní pochod na ochranu našeho pošumavského kraje. Bohužel, ani poté co se opět změnil ministr průmyslu a obchodu, se směrem k obcím nic nezměnilo. Byť nám pan ministr sliboval, že se bude pracovat na zákonu, který by obcím dal práva a hájil možnost obcí se do procesu případného povolování zapojit a vyzval nás, abychom podávali náměty a připomínky k věcnému návrhu zákona. Veškeré námitky, které jsme podávali za 47 měst a obcí v součinnosti s právními kancelářemi, nebyly akceptována,“ uvedl k situaci starosta Chanovic Petr Klásek.

Dle jeho slov stále není ani žádný ucelený soupis, který by konstatoval, co bude stavba úložiště pro lokalitu znamenat. Velký vliv na prostředí by měla jen samotná výstavba úložiště, při které by byl provoz nákladních vozidel obrovský. „Co by to znamenalo pro další život a jaké by byly kompenzace pro obce, o tom není jednáno a nabízeno nic,“ poznamenal Klásek.

ZÁSADNÍ ROZHODNUTÍ

Obce v lokalitě Březový potok dospěly ke dvěma zásadním rozhodnutím. Společně na ministerstvo průmyslu a obchodu sdělily, že nechtějí, aby v lokalitě byly průzkumy za podmínek a současného chování státních úředníků a ani aby se tam úložiště dělalo. Zároveň ztratily důvěru v pracovníky Správy úložiště radioaktivních odpadů, kde rovněž došlo k výměně ředitele. „Navrátil se předchozí ředitel. Staronový ředitel jmenoval poradní panel expertů, který je ale složen hlavně z lidí ze státních institucí. My jsme mohli ze všech devíti lokalit nominovat jen jednoho člověka, takže hlasování je bych řekl dopředu dané. Poradní panel expertů se navíc zabývá jen geologií, ostatními vlivy vůbec,“ uzavřel Klásek.

Na pochodu starostu potěšilo, že se do něj zapojují všechny věkové generace a bojují společně. „Bereme to jako každoroční procházku s dětmi ale přáteli, ale během cesty také dětem vysvětlujeme, proč se tento pochod koná. Myslím, že je důležité, aby věděly, co se zde chystá. A i když jsou ještě mladé, tak samy uznávají, že to tady být nemá. I my s výstavbou nesouhlasíme,“ řekla jedna z účastnic pochodu Renata Bláhová.