Na obchvatu Klatov se rozebírá další most, výstavbu to ale neprodlouží

Na další most na budovaném obchvatu Klatov najely stroje, ne však kvůli stavbě, ale demolici. Ta začala v sobotu. Výstavbu obchvatu by to nemělo prodloužit.

Most mezi Luby a Soběticemi, který se musí rozebrat. | Video: Daniela Loudová