Bohužel, i když lidé volali po vánočních trzích, rozčilovali se, když měly být zrušeny, tak by se většinou nechali návštěvníci spočítat na prstech, někdy bylo i liduprázdno. "Je to smutný pohled. Lidé křičí, když se něco ruší, ale když se to nakonec udělá, tak nepřijdou. Je to tedy dost zvláštní povaha nás Čechů. A musí to být dost smutné i pro prodejce, kteří tady mrznou. Chtěli nasávat vánoční atmosféru a nakonec je tady lidí možná ještě méně než na běžných pondělních trzích. Škoda," zhodnotila návštěvnice Zuzana Václavíková.