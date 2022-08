Obyvatelé již několikrát urgovali starostu Dolan, pod které Malechov spadá, aby se můstek opravil. „Před rokem nákladní auto navážející materiál do silážních jam u kravína utrhlo zábradlí. Přes upozorňování starosty a předsedy družstva v jedné osobě Václava Zemana, jak občany tak i zastupiteli, není zábradlí ani po roce opraveno. Zřejmě se čeká až někdo spadne do vydlážděného potoka. Most nemá majitele, na katastrální mapě je vyznačen jen dvěma čárkami. Most se měl řešit už v průběhu přípravy budování cyklostezky, ale nějak se do toho nikomu nechtělo,“ upozornil na problém s mostem Václav Straka.

I když most na opravu čeká již rok, možná se nyní dočká. I když starost Václav Zeman reagoval na problém jen velmi stručně. „Vše je v řešení. Obec pracuje na odstranění závady.“

Po opravě volají i cyklisté, kteří tam jezdí. „Já tuhle trasu jezdím docela rád, je to pěkná projížďka a je pravda, že na tak frekventované cyklostezce by mělo být vše v pohodě. Stát se může leccos, jezdí tam i hodně dětí, pak bude neštěstí a už bude pozdě zpytovat svědomí,“ řekl Rudolf Brabec, který navíc podotkl, že by jistě nebylo na škodu, kdyby se opravil most celý, jelikož by komplet rekonstrukci rozhodně potřeboval.