„Modrava výstavbou multifunkčního objektu s hasičskou zbrojnicí a sběrného dvora dostává budovu, která je postavena nikoliv na zelené louce, ale na místě bývalé nefunkční čistírny odpadních vod. Byla tak technická stavba vyměněna za technickou stavbu. Náklady jsou zhruba 18 milionů korun. Hasičská zbrojnice je podpořena dotačně z generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky ve výši 4,5 milionu korun a 1,5 milionem korun z Plzeňského kraje,“ uvedl starosta Antonín Schubert.

Obec Modrava má zřízenou společnou jednotku se Správou národního parku Šumava JPO III. Nyní má techniku uloženou ve staré zbrojnici, která je nefunkční, nesplňuje již potřebné parametry. Celá budova bude poté zbourána a místo ní bude postaven nový dvojdomek. „Když se ještě letos podaří starou budovu zdemolovat, tak se začne i s výstavbou, nejdéle ale na jaře příštího roku. Dvojdomek bude určen pro obyvatele Modravy, kteří zde mají trvalé bydliště, ale také zde pracují. To je zásada bytové politiky obce Modrava,“ poznamenal starosta.

FILIPOVA HUŤ

Na Filipově Huti již výstavba rodinného domku začala, rovněž tam budou platit stejné podmínky. Náklady jsou zhruba 8,1 milionu korun. „Chtěli bychom, aby každý rodinný domek, pokud bude stát samostatně a je k tomu příležitost, bude pro rodinu umožňovat i vedlejší příjem. To znamená, že tam bude moci být jeden dva pokoje na ubytování. To se samozřejmě promítne i do nájmu,“ sdělil Schubert.

Obec rovněž připravuje výběrové řízení na dostavbu dvou rozestavěných objektů na Filipově Huti, které před časem koupila od neúspěšného investora. Když je chtěli dostavět do podoby, kterou minulý investor realizoval, zjistili, že koupili černou stavbu. Museli udělat změnu územního plánu. „Dokončíme to do podoby, kdy přední budovu necháme jako penzion s bytem správce a ještě s jedním bytem a ve druhé budově budou dva větší byty a dva malé. Bytů je zde nedostatek a tak najdou užitek. Opět budou platit stejná pravidla,“ informoval starosta.

Ještě letos počítají s pokračováním výstavby s dokončením v příštím roce.

VODOJEM

Ještě tento rok by také rádi zahájili stavbu vodojemu a vodovodního řadu na Filipově Huti. Je posledním místem, které je nedostatečně vybaveno vodohospodářskou infrastrukturou. Je tam dodávaná pitná voda, ale s nedostatečným tlakem, a vůbec není dodávána požární voda. Stávající vodojem je malý. Postaví nový s větší kapacitou a tlakem.

OPRAVA KOMUNIKACE

V příštím roce se na Modravě dokončí plánovaná bytová výstavba, kdy by chtěli zbořit jeden starý domek ve vlastnictví obce a místo něj postavit jeden nový moderní dům. „Významnou stavbou v příštím roce bude také rekonstrukce místní komunikace na Modravě, která za poslední léta utrpěla několik vad. Jde o frekventovaný úsek a není rozdělena na vozovku a chodník, což chceme změnit, aby se usměrnil pohyb chodců a vozidel. Tím by byla dokončena stavební činnost obce, která zde probíhá od roku 2004, kdy byla zprovozněna budova obecního úřadu. Jsme obcí s nejmenším stavebním ruchem jiných investorů než je samotná obec,“ uzavřel výčet plánů Schubert.