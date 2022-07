Jako službu pro své obyvatele vidí provoz koupaliště právě již zmiňované Dolany. „Areál i bazén je připravený. Otevřený je i kiosek s občerstvením. Nedělali jsme žádné velké úpravy, neinvestovali jsme do něj, takže jsme ani nezdražovali, je to služba lidem,“ uvedl starosta Václav Zeman s tím, že dlouhodobě jsou tu ceny nastavené na 10 Kč za děti a 20 KČ dospělí.

Příliš hlouběji do kapsy lidé nesáhnou ani v Klatovech, kde od roku 2019, kdy se ceny zvyšovaly naposledy o 10 Kč, zaplatí dospělý za den 40 Kč a děti 30 Kč, což jsou ceny za hubičku i vzhledem k tomu, že jde o největší koupaliště na Klatovsku, které nabízí tři bazény. Na tom se shodují i koupající. „Za mě jsou lázně super. Je to tady perfektní pro malé děti i pro dospělé. Nemůžu si stěžovat a ceny jsou fakt minimální. Trávíme tu každý rok většinu času o prázdninách, když je hezky. Já bych za nic neměnila. Ještě až se opraví i nejhlubší bazén, tak to tady už nebude mít chybu, alespoň za mě,“ řekla Klatovanka Božena Vojtová.

Podobné s výší vstupného je to i v Kolinci, kde je 40 Kč pro dospělé a 20 Kč pro děti.

Zhruba ve středu mezi hranicemi cen se nachází koupaliště v Janovicích nad Úhlavou, které bylo nedávno nově zrekonstruované. Za celodenní pobyt tam dospělý zaplatí 60 Kč a dítě 40 Kč. O 20 Kč více pak zaplatí dospěláci v Nýrsku, a to 80 Kč, dětem návštěva vyjde na 35 Kč, studentům a seniorům na 60 Kč. I tam bylo koupaliště nedávno opravené a nabízí stejně jako Janovice nad Úhlavou slanou vodu.

Nejdráže vyjde návštěva koupaliště v Sušici, zde dospělý vytáhne rovnou stokorunu a dítě 60 Kč, přitom ještě v roce 2019 tam stál vstup pro dospělého 50 Kč na den a pro dítě 30 Kč.

Jídla je všude dost

Dnes už není nutné, aby návštěvníci museli nosit na koupaliště tašku jídla. Na každém ze zmiňovaných míst je vždy minimálně jedno občerstvení. A ani v tomto ohledu nejsou ceny nějak vysoké. Za nejoblíbenější párek v rohlíku zaplatíte od 25 do 38 Kč, za hranolky od 40 do 50 Kč a mnohde je sortiment mnohem širší.

Například v Dolanech už si koupíte i smažený sýr s hranolky za 120 Kč, kuřecí stripsy za 58 Kč. O něco dál jsou v Klatovech, kde je možné si pochutnat na různých hamburgerech, které vyjdou od 120 Kč do 160 Kč dle velikosti a přísad. Hamburgery nabízí v podobné cenové nabídce i v Janovicích nad Úhlavou, kde je možné si dát i tortillu s trhaným kuřecím masem za 125 Kč.

A ani o žízni u vody nebudete. Půllitr limonády vyjde na zhruba 30 Kč, podobně i pivo a v nabídce všude nechybí stále oblíbenější ochucený Birell. „Ceny se zvyšují všude, ale mně přijde, že tady jsou za občerstvení pořád na stejné úrovni. Je to stále únosné a je to jistě lepší, než se sem tahat s jídlem, které se v tom horku mnohdy i zkazí. Navíc děti stejně chtějí oblíbené hranolky. Takže my už na koupaliště nic nenosíme,“ sdělila Pavlína Jelínková, která pravidelně navštěvuje Lázně v Klatovech.

Tam je navíc možné se zajít najíst na dvě místa.