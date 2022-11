V kině Šumava bude uvedena většina filmů. Vstupenky na jednotlivá filmová představení budou v prodeji pouze na místě na pokladně Kina Šumava v čase konání festivalu. Rezervace je možné provést po internetu kliknutím na odkaz u každého filmu. Návštěvníci se mohou těšit například na filmy jako Princezna zakletá v čase, Kulíšek, Anděl Páně 2, Dej mi křídla, Tygři, Mazel a tajemství lesa a mnoho dalších.

Doprovodné akce se odehrají na Kolonádě a v refektáři jezuitské koleje a nejen děti se mají na co těšit. V sobotu 5. listopadu zavítá do Klatov legenda, Simír z Kobry 11 (Erdogan Atalay), a to hned na začátku akce ve 12.30 hodin. Nejmenší děti se budou moci podívat na své oblíbené postavy Večerníčků. Po celou dobu odpoledního programu do 16 hodin budou prostorem Kolonády procházet staří známí pohádkoví kamarádi z České televize. Celé odpoledne budou zpříjemňovat postavy v kostýmech z filmu Ať žijí duchové. Na místě bude I slavné auto z filmu, na kterém se děti budou moci svézt. A holčičky si budou moci vyzkoušet kostým Leontýnky. Součástí bude také workshop malí fotografové. Živo bude na Kolonádě I v neděli od 12.30 do 17 hodin, kdy program zakončí ohňová show.

Následující dny 7. od 13.30 hodin a 9. listopadu od 14.30 hodin můžete zavítat do refektáře na deskobraní, po oba dny do 17 hodin. Na výběr budou různé zajímavé hry.

Vstup na doprovodné akce je zdarma.

Kompletní program Junirfestu najdete: https://www.juniorfest.cz/cs/program