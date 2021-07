Zdroj: Deník

Co se vám v obci v posledních letech podařilo udělat?

Starostka Klenové Andrea Baierová.Zdroj: Deník/Daniela LoudováAndrea Baierová: V uplynulých letech jsme opravili fasádu hasičské zbrojnice, kde sídlí i obecní úřad. Pro zásahovou jednotku jsme pořídili nové vozidlo za podpory Plzeňského kraje a ministerstva vnitra. Následně jsme vybudovali přístavbu garáže hasičské zbrojnice za podpory Plzeňského kraje. Dále jsme udělali zpevněnou plochu pro kontejnery na tříděný odpad a na návsi přístřešek pro posezení při venkovních akcích. Vedle přístřešku bylo osazeny i herní prvky pro děti.

Jaké máte plány pro letošní rok?

V letošním roce chystáme stavbu splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Na tuto akci jsme v loňském roce dostali dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Akce by měla začít v srpnu letošního roku. Půjde o stěžejní akci v naší obci.

Co byste chtěli zvládnout v obci do budoucna?

Pokud nám zbydou po stavbě kanalizace ještě nějaké prostředky, chtěli bychom opravit budovu bývalé školy, kterou se nám po letech, kdy budova zcela chátrala, podařilo dostat zpět do vlastnictví obce. Zatím jsme provedli jen základní opravy pro udržení budovy, a to odvodnění obvodových zdí a opravu okapového systému opět z prostředků Plzeňského kraje. Uvidíme, na co nám vystačí peníze dále.