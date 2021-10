V sobotu pokračují volby, při nichž si obyvatelé České republiky zvolí nové poslance. Na čtyřech místech v Plzeňském kraji zároveň dochází k důležitým místním referendům. Sledujte s námi, jak vypadá volební dění v Klatovech a okolí.

Parlamentní volby na Šumavě 2021. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Volební účast v Sušici byla po prvním dni vyšší než v minulých volbách, což je zřejmě zapříčiněno tím, že součástí je i referendum, které se týká nemocnice. Někteří voliči dokonce přišli hlasovat jen v referendu. Pro to, aby bylo referendum platné, je nutné, aby byla účast alespoň 35 procent. Po prvním dni, ale byla již u voleb do poslanecké sněmovny účast 50 procent, v referendu od 35 do 42 procent, dle okrsku, ale rekordní byl okrsek ulice Smetanova, kde byla účast dokonce 80 procent.