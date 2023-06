Každoročně se během druhého víkendu v červnu otevírají brány a branky soukromých i veřejných zahrad po celé Evropě. Ani Klatovsko není výjimkou, navštívit tam můžete Zahradu s duší ve Veselí, Prvorepublikovou zahradu v Janovicích nad Úhlavou nebo Zahradu u malíře v Myslovicích. Připravené jsou pro vás komentované prohlídky i doprovodný program.

Zahrada a ateliér s duší ve Veselí. | Foto: se svolením majitelů zahrad

„V Plzeňském kraji je možné 10. a 11. června navštívit přes dvacet různých míst, mezi nimi i certifikované přírodní zahrady. Jejich majitelé se zavázali, že budou k půdě, rostlinám a živočichům přistupovat ohleduplně, bez použití chemických postřiků, hnojiv nebo rašeliny. Jak takové zahrady vypadají a fungují, se můžete přesvědčit i osobně,“ uvedla Alena Zelenková, která pozve zájemce na svou Prvorepublikovou zahradu v Janovicích nad Úhlavou. Pouhé tři roky stačily, aby se k bývalé mlynářské vile (adresa Mlýnská 214) vrátila bohatá zahrada v prvorepublikovém stylu. Majitelé zde vytvořili hned tři části, takzvané bělidlo, okrasnou zahradu a zahradu užitkovou. Všechny budou přístupné v sobotu i neděli po celou otevírací dobu od 9 do 17 hodin, třikrát denně – v 10, 14 a 15.30 hodin – se můžete těšit na komentovanou prohlídku. Vstupné bude 50 Kč.

Do sousedního Veselí můžete zavítat do umělecké Zahrady s duší. O tu pečují Jarka a Jan Papežovi. Jan pochází z prastaré zahradnické rodiny, jeho manželka Jarka je známou makovou malířkou a místo zdobí nápaditými dekoracemi. Pod mohutnými stromy si můžete prohlédnout přírodně laděné výsadby, obrazy nebo se zapojit do ukázek aranžování. Zahrada bude pro veřejnost otevřena po oba dny od 9.30 do 17 hodin, komentované prohlídky se uskuteční v 10, 14 a 15.30 hodin. Najdete ji na adrese Veselí 34 a vstupné je 50 Kč.

Zahrada u malíře v Myslovicích nedaleko Klatov potěší milovníky venkovských zahrad. Právě ta se stala první ukázkovou přírodní zahradou na Klatovsku. Majitelka Věra Dvořáková zasvětí návštěvníky do tvorby zahrady, která dbá na zadržení dešťové vody a udržitelné hospodaření. Součástí programu je tvořivý koutek pro děti a prodej výrobků z vlastních bylin. Do Myslovic (č. 16) se můžete vypravit celý víkend od 11 do 17 hodin, komentované prohlídky jsou pro vás připravené vždy v 11, 13 a v 15 hodin. Vstupné dobrovolné.