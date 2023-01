Dle starosty města Filipa Smoly se jedná o extrémně důležitou stavbu. „Jde o stavbu, která posune naše město o kus dopředu, protože vzniknou konečně nové chodníky v centru, osvětlení a veškeré sítě,“ řekl Smola.

Přesný termín prací ještě není znám. „Pokud by vše šlo dle předpokladů, chtěli bychom stavbu zahájit už na jaře, aby bylo možné práce v letošním roce dokončit. Cena opravy se prozatím odhaduje na více než 60 milionů Kč,“ poznamenal Koloušek.

V Kocourově se silnice neuzavře

S dalším dopravním omezením budou muset řidiči počítat ve směru na Horažďovice, kde ŘSD plánuje rekonstrukci průtahu Kocourovem. Tady dojde k rekonstrukci konstrukčních vrstev vozovky, k jejímu zesílení a šířkovému sjednocení. Počítá se i s úpravou chodníků, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. „Termín stavby prozatím nebyl určen. V současné chvíli probíhá hodnocení nabídek uchazečů na zhotovitele stavby. Po zahájení prací by pak měla být stavba dokončena během tří až čtyř měsíců. Přesnější představu o době trvání opravy budeme mít až po vyhodnocení podaných nabídek. Oprava by pak měla být prováděna po polovinách. Nemělo by tak dojít k úplnému uzavření komunikace,“ dodal Koloušek.

S uzavírkou bude nutné počítat v Kolinci, kde bude pokračovat správa a údržba silnic s rekonstrukcí průtahu, která byla zahájena vloni v květnu. Letos práce začnou v březnu a skončí v prosinci.

Do června se počítá také s opravami mostů ve Švihově, kde rovněž práce začaly vloni. „Dále jsou naplánovány opravy silnice v Měčíně, před školou v Pačejově a mostů před obcí Žihobce a v Horské Kvildě,“ sdělil za SÚS Radek Kadlec.