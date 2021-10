Naopak nejméně lidí zavítalo do volební místnosti v Mlýnském Struhadle, kde volilo jen 52,17 % voličů, dále v Kovčíně (53,03 %), v Soběšicích (54,17 %) nebo v Černíkově (54,96 %).

Nejvíce lidí přišlo vhodit svůj hlas do urny v Ostřeticích, kde měli účast 94,12 %. Dalšími obcemi, kam přišlo k urnám nejvíce voličů, byly Modrava, kde byla účast 92,27 %, Horská Kvilda (90,2 %), Domoraz (85,95 %) a Kejnice (84,27 %).

Volební účast byla vyšší než v předešlých volbách do parlamentu v roce 2017 také na Šumavě. Stejné ale zůstalo prvenství, které patří Modravě, tam přišlo k urně 92,27 % voličů, v roce 2017 to bylo 90,30 %. Těsně za ní byla Horská Kvilda, která se může pyšnit účastí 90,20 % (76,40 % ve 2017). Prášily měly účast 83,71 % (61,83 %), Železná Ruda pak 73,54 % a Srní 73,15 % (71,48 %). Ve všech obcích vyhrálo uskupení SPOLU.

Podle stejného scénáře volili také v Sušici, a to i přesto, že tam panuje napjatá situace kvůli nemocnici. I tam vyhrálo ANO (29,9 %), druhé bylo uskupení SPOLU (26,07 %) a třetí Piráti + STAN (15,59 %). Celková účast byla 66,74 %.

V Klatovech byla volební účast 66,22 %. Nejvíce hlasů tam získalo ANO (29,44 %), ale jen těsně za ním bylo uskupení SPOLU s 28,8 % hlasů. Třetí byli Piráti + STAN, kteří dostali 11,59 % hlasů. Z volby Klatovanů by jistě měla radost Věra Hiričová, která straně ANO fandila. „Fandím Babišovi a jeho straně ANO, protože si myslím, že to dělají dobře,“ řekla před volební místností volička.

Zájem o hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl na Klatovsku velký, o čemž svědčí i účast, která byla 66,34 %, což je více než před čtyřmi roky, kdy byla 61,76 %.

Hlasy do parlamentních voleb jsou na Klatovsku sečteny, vyhrála strana ANO 2011. Druhé místo získala koalice SPOLU, třetí jsou Piráti + STAN. Účast u voleb byla vyšší než v roce 2017.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.