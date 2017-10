Na Klatovsku lidé nejvíce volili ANO, druhá je ODS

Klatovsko – Hlasy do parlamentních voleb jsou sečteny a na Klatovsku suverénně vyhrála strana ANO 2011, které dali voliči nejvíce hlasů téměř ve všech obcích. Druhé místo získala ODS, třetí strana Tomia Okamury SPD a za nimi byla Česká pirátská strana.

Zájem o hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byla na Klatovsku velký, o čemž svědčí i účast, která byla 61,76 %, což je ještě o něco více než před čtyřmi roky, kdy byla 60,01 %.

Nejvíce lidí přišlo vhodit svůj hlas do urny na Modravě, kde měli účast 90,30 %. Dalšími obcemi, kam přišlo k urnám nejvíce voličů, byly Ostřetice, kde byla účast 80,39 %, Tužice (79,71 %), Zborovy (79,38 %) a Mokrosuky (79,25 %).

Naopak nejméně lidí zavítalo do volební místnosti v Soběšicích, kde volilo jen 51,27 % voličů, dále v Černíkově (51,77 %), v Kovčíně (52,78 %), v Dlažově (52,88 %) a v Chudeníně (54,51 %).

„Těší mě, že máme nejvyšší účast ve volbách, akorát mě mrzí, že celorepublikově dopadly volby jinak, než u nás na Modravě. Máme tradičně velkou účast, protože na vesnici jsou lidé zodpovědnější a volit chodí,“ uvedl k výsledkům starosta obce Antonín Schubert.

Na Modravě jako v jedné z mála obcí vyhrála ODS, která tam získala 36,13 % hlasů, ANO 2011 tam skončilo až na pátém místě. Mezi obce, které neovládlo ANO 2011, patřily Dražovice, kde nejvíce hlasů získala strana Tomia Okamury (26,58 % hlasů), ANO 2011 dostalo 25,31 %. V Horské Kvildě dali přednost ODS, která tam získala 33,82 % hlasů, stejnou stranu si jako prioritní zvolili také v Železné Rudě (26,19 %).

KSČM předběhla ANO 2011 v Kejnicích, kterou tam volilo 33,33 % lidí.

Lidé v Mezihoří chtěli strany podělit spravedlivě a tak 13,79 % hlasů dostalo hned pět z nich – ODS, ANO 2011, TOP 09, ČSSD a Česká pirátská strana.

Strana Andreje Babiše ovládla i velká města na Klatovsku. V Klatovech jí dalo hlasy 30,84 % voličů. Za ní skončila ODS s 13,03 % hlasů a následovala Česká pirátská strana (10,53 %). V Sušici mělo ANO 30,78 %, ODS 13,59 % a třetí nejvíce volenou stranou byla Česká pirátská strana. V Horažďovicích získalo ANO 33,42 %, druhá byla Česká pirátská strana (11,31 %) a třetí ODS (9,77 %). „Výsledky voleb jsou takové, jaké jsou. Neumím si představit, jak nyní budou strany jednat, myslím, že to bude složité. Voliči ale takhle rozdali karty, tak se s tím budou muset popasovat. Věřil jsem v dvouciferné číslo pro ODS, a to se podařilo, takže to mě těší. Protože volby před čtyřmi roky byly pro nás katastrofální. Dalo by se říct, že výsledky u nás kopírují celorepublikové,“ okomentoval výsledky voleb starosta Klatov Rudolf Salvetr.

S výsledky voleb bude zřejmě spokojen Jaroslav Bouc z Klatov. „Letošní volby se mi zdají lepší a divočejší než byly dříve. Rozhodování jsem měl snadné, pro mě bylo jasnou volbou ANO 2011, která měla úspěch.

Pro mě je důležité, jelikož jsem důchodce, že nám konečně začali také přidávat peníze. Myslím, že pro každého je rozhodující, co mu volby přinesou,“ sdělil pro své odvolení Bouc.

Hlasy na Klatovsku byly spočítány během čtyř hodin, posledním opozdilcem byl jen jeden okrsek v Mochtíně, kde museli lístky přepočítávat znova.